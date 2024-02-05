Зеленський: Що стосується війни на землі, тут стагнація, це факт

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті стагнує через затримки з постачанням військової техніки.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1

Деталі: За словами президента, "що стосується війни на землі, то тут патова ситуація (згодом в Офісі президента заявили, що Зеленський сказав "стагнація", а не патова ситуація - УП), це факт", тому що "були затримки з технікою, а затримки означають помилки".

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Пряма мова: "Ми воюємо проти терористів, які мають одну з найбільших армій у світі, боєприпасів недостатньо, нам потрібні сучасні технічні засоби".

Більше деталей: При цьому він зазначив, що військово-морська операція "принесла позитивні результати".

"Росія втратила багато кораблів, а в Чорному морі нам вдалося побудувати зерновий коридор, так що ця прагматична частина операції з впливом на економіку була проведена позитивно", - підкреслив президент.

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Він також заявив, що російська армія не здатна значно просунутися вперед, її вдалося зупинити.

"За два роки важливо, що нам вдалося захистити нашу державу. Близько 26% території країни все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не здатна значно просунутися вперед. Ми їх зупинили", - сказав Зеленський.

Оновлено: В ОП на запит УП надали оригінальну відповідь президента, яку той робив українською мовою. Зокрема там йдеться про "стагнацію".

Пряма мова: "Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект, ми витиснули кораблі, Росія багато втратила кораблів, а головне вона втратила вплив у Чорному морі, і ми вибудували зерновий коридор, незалежний від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, ми її провели позитивно.

Що стосується сухопутної лінії, ви праві, і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть вперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки - це і є прорахунок. Але чесно кажучи ми ж не боремося просто з терористичною організацією, ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі".

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