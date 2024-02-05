У Росії знайшли уламки зниклого вертольота Мі-8
Понеділок, 5 лютого 2024, 03:34
У Росії виявили місце падіння та уламки раніше зниклого вертольота Мі-8.
Джерело: МНС РФ
Дослівно: "У Карелії рятувальники МНС Росії на снігоходах і суднах на повітряній подушці обстежили акваторію в районі села Дерев'яне.
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Уламки вертольота виявлено за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів".
Що передувало: Вертоліт Мі-8 МНС Росії перестав виходити на зв'язок у неділю в районі села Дерев'яне в Прионезькому районі Карелії.