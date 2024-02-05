Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії знайшли уламки зниклого вертольота Мі-8

Ольга Глущенко Понеділок, 5 лютого 2024, 03:34
У Росії знайшли уламки зниклого вертольота Мі-8
Мі-8 МНС РФ, ілюстративне фото "Ростех"

У Росії виявили місце падіння та уламки раніше зниклого вертольота Мі-8.

Джерело: МНС РФ

Дослівно: "У Карелії рятувальники МНС Росії на снігоходах і суднах на повітряній подушці обстежили акваторію в районі села Дерев'яне.

Реклама:

Уламки вертольота виявлено за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів".

Що передувало: Вертоліт Мі-8 МНС Росії перестав виходити на зв'язок у неділю в районі села Дерев'яне в Прионезькому районі Карелії.

Теми: Росіяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Росія
ЗСУ за добу знищили 810 окупантів та 18 артсистем
Російська "оборонка" не здатна повністю технічно забезпечити резерви РФ – ISW
У Брянській області РФ збито два БпЛА – губернатор
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: