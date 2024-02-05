У Росії знайшли уламки зниклого вертольота Мі-8

У Росії виявили місце падіння та уламки раніше зниклого вертольота Мі-8.

Джерело: МНС РФ

Дослівно: "У Карелії рятувальники МНС Росії на снігоходах і суднах на повітряній подушці обстежили акваторію в районі села Дерев'яне.

Реклама:

Уламки вертольота виявлено за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів".

Що передувало: Вертоліт Мі-8 МНС Росії перестав виходити на зв'язок у неділю в районі села Дерев'яне в Прионезькому районі Карелії.