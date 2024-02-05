Кількість загиблих через лісові пожежі в Чилі перевищила 100 осіб

Лісові пожежі, що охопили значні території Чилі, забрали життя понад 100 людей.

Джерело: CNN із посиланням на повідомлення влади країни

Деталі: За даними Чилійської національної служби запобігання і реагування на стихійні лиха (SENAPRED), день загинуло щонайменше 112 осіб.

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Чиновники також повідомили, що 32 тіла були ідентифіковані, проведено 38 розтинів, а 10 тіл вже готові до передачі родичам.

SENAPRED повідомила, що наразі по всій країні горить понад 160 пожеж.

Пожежники взяли під контроль 102 з цих пожеж, але все ще борються з 40 іншими.

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Президент Габріель Боріч оголосив надзвичайний стан через значну задимленість у населених пунктах.

Він також висловив побоювання, що кількість загиблих "значно зросте".

Понеділок і вівторок у Чилі оголошені днями національної жалоби за жертвами пожеж.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що внаслідок лісових пожеж у країні загинули щонайменше 46 людей.