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Крім Залужного також можуть замінити й Шапталу – джерела

Роман Кравець, Олександр ШумілінПонеділок, 5 лютого 2024, 09:27
Крім Залужного також можуть замінити й Шапталу – джерела
Сергій Шаптала, фото з сайту Militarnyj

Президент Володимир Зеленський міркує про те, щоб замінити не лише головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, а й начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шапталу. 

Джерело: співрозмовники "Української правди" у владних колах

Деталі: Як повідомили УП декілька поінформрваних співрозмовників і в команді президента, і у військових колах, крім заміни головнокомандувача ЗСУ в Офісі президента ведуться також консультації щодо зміни начальника Генерального штабу.

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Так, відповідаючи на запитання, які загалом перестановки в Генштабі плануються найближчим часом, високопоставлений співрозмовник зазначив: "З Генштабу ще піде Шаптала (генерал-мойор Сергій Шаптала – ред.). Всі інші – невизначено".

"Всі ці події (щодо заміни Залужного й Шаптали – ред.) можуть відбутися в середині тижня", – додало інше поінформоване джерело УП.

В Офісі президента також наголосили, що в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1 Зеленський говорив не суто про звільнення Залужного, а про перезавантаження у різних секторах і оновлення різних керівників держави, бо заміна однієї людини не дасть необхідних змін.

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На запитання Rai1 про можливу відставку Залужного Зеленський відповів, що думає про перезавантаження "не однієї людини, а напрямку керівництва країною", тому що для перемоги потрібно "штовхати всіх в одному напрямку" й не зневірюватися.

Теми: ЗеленськийЗалужнийЗбройні силиГенштаб
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