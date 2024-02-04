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Зеленський заявив, що думає про заміну Залужного і зміну напрямку керівництва країною

Катерина ТищенкоНеділя, 4 лютого 2024, 23:41
Зеленський заявив, що думає про заміну Залужного і зміну напрямку керівництва країною
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що "розмірковує" над заміною головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а також перезавантаження напрямку керівництва країною.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1

Деталі: Зеленського попросили прокоментувати повідомлення ЗМІ про можливу відставку Залужного.

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Пряма мова: "Коли ми говоримо про це, я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, не тільки в одному секторі, такому як військовий. Я розмірковую над цією заміною (Залужного – ред.), але не можна сказати, що тут ми замінили одну людину…

Якщо ми хочемо перемогти, ми повинні штовхати всіх в одному напрямку, переконані в перемозі, ми не можемо зневіритися, опустити руки, ми повинні мати правильні позитивні енергії... Тому я говорю про перезавантаження, про заміну, я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країною".

Деталі: Зеленський додав, що "це питання людей, які мають керувати Україною. Безумовно, потрібне перезавантаження, новий початок".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 29 січня деякі Telegram-канали й політики писали про начебто звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Джерела "Української правди" тоді повідомили, що Залужному на Банковій запропонували іншу посаду, наприклад – послом, але він відмовився.
  • Американське видання The Washington Post 2 лютого з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що уряд України поінформував Білий дім про рішення Володимира Зеленського звільнити головнокомандувача Збройних Сил генерала Валерія Залужного.
  • Також видання з посилання на високопосадовця з Міноборони написало, що у Києві ще не обрали заміну головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.
  • Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не повинні втручатися в питання можливого звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Теми: ЗеленськийЗалужний
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