Зеленський заявив, що думає про заміну Залужного і зміну напрямку керівництва країною

Президент Володимир Зеленський заявив, що "розмірковує" над заміною головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а також перезавантаження напрямку керівництва країною.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1

Деталі: Зеленського попросили прокоментувати повідомлення ЗМІ про можливу відставку Залужного.

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Пряма мова: "Коли ми говоримо про це, я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, не тільки в одному секторі, такому як військовий. Я розмірковую над цією заміною (Залужного – ред.), але не можна сказати, що тут ми замінили одну людину…

Якщо ми хочемо перемогти, ми повинні штовхати всіх в одному напрямку, переконані в перемозі, ми не можемо зневіритися, опустити руки, ми повинні мати правильні позитивні енергії... Тому я говорю про перезавантаження, про заміну, я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країною".

Деталі: Зеленський додав, що "це питання людей, які мають керувати Україною. Безумовно, потрібне перезавантаження, новий початок".

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