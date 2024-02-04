Зеленський заявив, що думає про заміну Залужного і зміну напрямку керівництва країною
Президент Володимир Зеленський заявив, що "розмірковує" над заміною головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а також перезавантаження напрямку керівництва країною.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1
Деталі: Зеленського попросили прокоментувати повідомлення ЗМІ про можливу відставку Залужного.
Пряма мова: "Коли ми говоримо про це, я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, не тільки в одному секторі, такому як військовий. Я розмірковую над цією заміною (Залужного – ред.), але не можна сказати, що тут ми замінили одну людину…
Якщо ми хочемо перемогти, ми повинні штовхати всіх в одному напрямку, переконані в перемозі, ми не можемо зневіритися, опустити руки, ми повинні мати правильні позитивні енергії... Тому я говорю про перезавантаження, про заміну, я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країною".
Деталі: Зеленський додав, що "це питання людей, які мають керувати Україною. Безумовно, потрібне перезавантаження, новий початок".
Передісторія:
- 29 січня деякі Telegram-канали й політики писали про начебто звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Джерела "Української правди" тоді повідомили, що Залужному на Банковій запропонували іншу посаду, наприклад – послом, але він відмовився.
- Американське видання The Washington Post 2 лютого з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що уряд України поінформував Білий дім про рішення Володимира Зеленського звільнити головнокомандувача Збройних Сил генерала Валерія Залужного.
- Також видання з посилання на високопосадовця з Міноборони написало, що у Києві ще не обрали заміну головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не повинні втручатися в питання можливого звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.