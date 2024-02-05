У ЗСУ розповіли про особливості російських ДРГ на північному напрямку
Російські диверсійно-розвідувальні групи на північному напрямку складаються з добре підготовлених офіцерських груп зі складу спецслужб та Головного управління Генштабу РФ.
Джерело: командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі національного телемарафону новин
Пряма мова: "Склад ДРГ – 10-12 людей. Всі ці ДРГ – зі складу спецслужб РФ, а також Головного управління Генштабу РФ.
Слід розуміти, що це офіцерські групи. Вони мають добру підготовку. Їхня мета – діяти лише у прикордонні. Це невелика зона, декілька кілометрів уздовж державного кордону протяжністю тисяча км. І вони намагатимуться вчиняти терористичні дії проти цивільного населення або військослужбовців",
Деталі: Він наголосив, що державний кордон України на півночі – це лінія бойового зіткнення.
Що передувало:
- 4 лютого на Сумському напрямку бійцями Сил територіальної оборони, що боронять Північну операційну зону, припинено спробу російської диверсійно-розвідувальної групи перетнути державний кордон України – частину окупантів знищили.