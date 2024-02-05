Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ЗСУ розповіли про особливості російських ДРГ на північному напрямку

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 5 лютого 2024, 11:26
У ЗСУ розповіли про особливості російських ДРГ на північному напрямку
РОСІЙСЬКИЙ ЗАГАРБНИК. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Російські диверсійно-розвідувальні групи на північному напрямку складаються з добре підготовлених офіцерських груп зі складу спецслужб та Головного управління Генштабу РФ. 

Джерело: командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Склад ДРГ – 10-12 людей. Всі ці ДРГ – зі складу спецслужб РФ, а також Головного управління Генштабу РФ. 

Реклама:

Слід розуміти, що це офіцерські групи. Вони мають добру підготовку. Їхня мета – діяти лише у прикордонні. Це невелика зона, декілька кілометрів уздовж державного кордону протяжністю тисяча км. І вони намагатимуться вчиняти терористичні дії проти цивільного населення або військослужбовців",

Деталі: Він наголосив, що державний кордон України на півночі – це лінія бойового зіткнення.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 4 лютого на Сумському напрямку бійцями Сил територіальної оборони, що боронять Північну операційну зону, припинено спробу російської диверсійно-розвідувальної групи перетнути державний кордон України – частину окупантів знищили.

Теми: Збройні силидиверсантикордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Збройні сили
Крім Залужного також можуть замінити й Шапталу – джерела
У ЗСУ розповіли про успіхи Сил оборони біля Кліщіївки
Бійці "приземлили" 170 російських безпілотників на Таврійському напрямку
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: