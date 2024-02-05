У ЗСУ розповіли про особливості російських ДРГ на північному напрямку

Російські диверсійно-розвідувальні групи на північному напрямку складаються з добре підготовлених офіцерських груп зі складу спецслужб та Головного управління Генштабу РФ.

Джерело: командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Склад ДРГ – 10-12 людей. Всі ці ДРГ – зі складу спецслужб РФ, а також Головного управління Генштабу РФ.

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Слід розуміти, що це офіцерські групи. Вони мають добру підготовку. Їхня мета – діяти лише у прикордонні. Це невелика зона, декілька кілометрів уздовж державного кордону протяжністю тисяча км. І вони намагатимуться вчиняти терористичні дії проти цивільного населення або військослужбовців",

Деталі: Він наголосив, що державний кордон України на півночі – це лінія бойового зіткнення.

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