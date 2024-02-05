Зеленський про 50 млрд євро для України: Без цих грошей ми можемо втратити те, що ми маємо

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення ЄС виділити Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю італійськиv ЗМІ

Пряма мова: "Я хочу пояснити, щоб ми всі розуміли. Оборона України – це також велике завдання. Завжди у нас очікують, що завтра по всіх напрямках буде деокупація. Це дуже складно, бо це втрат, втрати, втрати, щоденні життя людей. Потім амуніція, і тільки потім гроші. Такі вони, пріоритет. На жаль, ось такі втрати.

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Тому 50 мільярдів – це дуже важлива допомога. І я хочу подякувати, бо без цього неможлива оборона. Я саме про це говорю.

Без цих грошей, без цієї підтримки ми можемо втратити те, що ми маємо. Тобто ми маємо вистояти – ось, для чого цей пакет підтримки. Саме для цього.

А коли ми говоримо проте, щоб йти вперед, тут є і моральний дух особового складу українських воїнів, і підтримка зброєю всіх наших партнерів, Сполучених Штатів і країн Європи, кожної країни "Великої Сімки", безумовно Італії як одного з лідерів Європейського Союзу й континенту.

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І тому це дуже потрібно, якщо ми хочемо рухатися вперед, якщо ми хочемо, щоб Росія просто не пішла далі. Вона не зупиниться, вона піде далі, ми повинні все це усвідомлювати".

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