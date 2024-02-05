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У Польщі візьмуться за олію і цукор з України: введення ПДВ та обмеження ввозу

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 5 лютого 2024, 15:23
У Польщі візьмуться за олію і цукор з України: введення ПДВ та обмеження ввозу
Фото: Getty Images

Заступник польського міністра сільського господарства Міхал Колодзейчак оголосив, що клопотатиме про мінімум 8% ПДВ на українську олію та про обмеження ввезення цукру до Польщі вже на цьому тижні.

Джерело: заява Колодзейчака TVP Info, передає "Європейська правда" з посиланням Polskie Radio

Пряма мова: "Ми аналізуємо те, що відбувається. У Міністерстві сільського господарства не було відповідного підрозділу, який би аналізував на постійній основі, скільки і яких товарів надходило до Польщі. Сьогодні ми аналізуємо це раз на тиждень, надходять повні дані, наприклад, скільки замороженої малини надійшло цього року", – сказав Колодзейчак.

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Деталі: За його словами, цього року з України вже надійшли кілька сотень тонн замороженої малини.

"Фактурна ціна замороженої малини становить 1 євро 15 центів, що менше 5 злотих. У Польщі за таку суму невигідно вирощувати сирі овочі. Я на це не згоден, ми будуємо польське виробництво і обмежуємо імпорт", – зазначив заступник міністра.

Він додав, що планує клопотати про запровадження ПДВ хоча б на 8% на олію, яка може надходити з України до Польщі.

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"Чому це має бути ставка 0%, яка призначена для польських виробників і польських споживачів, щоб виробництво тут було прибутковим?", – сказав Колодзейчак.

Заступник міністра анонсував, що також агітуватиме за обмеження на імпорт українського цукру.

"Можу вас запевнити, що, швидше за все, цього тижня я висловлюся за введення обмежень на імпорт цукру до Польщі", – додав він.

Що було раніше:

  • У неділю вранці міністр сільського господарства Чеслав Секерський відвідав польсько-українські пункти пропуску Корчова та Медика. Він заявив, що перевірка на кордоні виявила надмірний імпорт агропродукції з України.
  • За його словами, перевірки показали необхідність посилення ветеринарної інспекції та залучення додаткових ветеринарів.
  • Між тим, польські фермери невдоволені пропозицією Єврокомісії ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС. Вони планують нову блокаду кордону 9 лютого.

Читайте більше у статті "ЄвроПравди"Торгівля з компромісом: на яких умовах Україна збереже вільний доступ до ринку ЄС

Теми: ПольщаУкраїнасільське господарство
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