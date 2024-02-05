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Україна повернула з окупації ще двох дітей – Херсонська ОВА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 лютого 2024, 17:02
Україна повернула з окупації ще двох дітей – Херсонська ОВА
Фото: Getty Images

Двох дівчат, 15 і 16 років, вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію, зараз вони знаходяться у безпеці.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Знову на вільній землі. Нарешті ці слова змогли сказати ще двоє дітей. Дівчат 15 і 16 років вдалося повернути на підконтрольну Україні територію".

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Деталі: За його словами, родини дітей співпрацювали із Save Ukraine, завдяки чому змогли виїхати з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

"Зараз і діти і дорослі у безпеці. Їм надають необхідну допомогу. Дякую усім, хто працював над цим поверненням", - підкреслив очільник ОВА.

Що було раніше: 25 січня повідомлялось про повернення до України хлопчика 16 і дівчинки – 17 років, яких росіяни депортували до Краснодарьского краю РФ.

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Теми: Херсонська областьдепортація окупаціядіти
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