До України повернули двох депортованих в Росію дітей

До двох українських сімей вдалося повернути хлопця та дівчину, яких раніше незаконно депортувала Росія.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: За його словами, хлопцю 16 років, дівчині - 17. Вони жили у Кринках Херсонської області. Після звільнення правобережжя ворог депортував дітей до Краснодарського краю РФ.

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Пряма мова: "Маю добру новину. До двох українських родин вдалося повернути дітей…

Зусиллями багатьох служб дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, до родин. Дякую організації Save Ukraine, які сприяли цьому.

Сім’ї знову разом. Радію за молодь та їхніх батьків".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 25 січня Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, що стосується становища українських дітей − як тих, яких викрала й намагається позбавити ідентичності Росія, так і тих, що знайшли прихисток в ЄС.

Документ закликає національні парламенти усіх держав-членів Ради Європи ухвалити рішення, які б "засудили воєнні злочини проти дітей та визнали депортації, примусові переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей… злочином геноциду".