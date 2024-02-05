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У Латвії фермери влаштували протест проти продукції з Росії та Білорусі

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 5 лютого 2024, 17:03
У Латвії фермери влаштували протест проти продукції з Росії та Білорусі
Фермерський протест у Латвії (напис на плакаті: "Хіба російські гроші не смердять?"). Фото: Getty Images

Латвійські фермери протестують в 16 містах країни з вимогою заборонити продукцію з Росії та Білорусі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: Фермери виїхали на дороги на тракторах, розмістивши на деяких з них прапори Латвії та гасла з вимогами до уряду, серед яких – заборона на ввезення продуктів харчування з РФ та Білорусі без перехідного періоду.

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Крім того, вони вимагають відновити знижену ставку ПДВ у розмірі 5% на фрукти, ягоди та овочі, підвищити конкурентоспроможність галузі, скоротити бюрократичні процедури в аграрному секторі, полегшити доступ до фінансів і програм оборотного капіталу, а також відмовитись від обтяження земель національного рівня або інших обмежень землекористування.

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Протести відбуваються в Лієпаї, Салдусі, Талсі, Тукумсі, Кулдизі, Єлгаві, Добелі, Бауску, Єкабпілсі, Даугавпілсі, Резекне, Валмієрі, Гулбені, Лімбажі та в Огрі.

За словами голови товариства Zemnieku saeima Юріса Лаздіньша, учасників протесту закликали не перешкоджати руху транспорту, а також дотримуватися мирного характеру просування сільськогосподарської та інших видів техніки дорогами.

"Ми передали прем'єрці Евіці Сіліні та міністру сільського господарства Арманду Краузе вимоги, висунуті представниками аграрного сектору. І чекаємо від них відповідей і конкретних рішень. В іншому разі, ми готові їхати до Риги вже 12 лютого", – зазначив він.

Раніше ккоаліція у Латвії досягла політичної домовленості щодо заборони імпортувати в країну зерно з Росії та Білорусі.

Питання заборони імпорту зерна з Росії та Білорусі давно обговорюється у Латвії, але до цього часу у коаліції вважали, що це найкраще зробити спільним рішенням на рівні ЄС, а одностороння заборона не буде мати сенсу, тому що російське зерно все одно може потрапляти в Латвію через інші країни ЄС. 

Президент Латвії минулого тижня заявив, що підтримує односторонню заборону на імпорт російського зерна.

Теми: ЛатвіяРосіяБілорусьсільське господарство
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