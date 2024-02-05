ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму

Російська ФСБ заявила, що начебто запобігла теракту проти одного з російських "керівників" тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на пропагандистські ЗМІ та ФСБ РФ

Деталі: У службі пишуть, що начебто група із трьох осіб готувала підрив автомобіля. У них, як стверджується, вилучили саморобний вибуховий пристрій, а також дистанційний підривник, який передбачає активацію за дзвінком.

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Один із фігурантів начебто розповів, що планували підірвати кортеж. Чоловік на записі, який надали росіяни, розповідає, що помістив міну у газовий балон та вивіз її з тимчасово окупованого Мелітополя до Криму.

Про якого саме керівника Криму йдеться – не повідомляється.

Редакції "Крим.Реалії" та "Української правди" не можуть перевірити чи підтвердити заяву російської сторони.

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Що передувало: У грудні 2023 року ФСБ заявила, що розкрила в Криму мережу агентів, яка нібито мала намір вчинити замах на російського главу окупованого Криму Сергія Аксьонова та голову парламенту Володимира Константинова.