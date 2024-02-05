Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму

Тетяна ОлійникПонеділок, 5 лютого 2024, 21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на керівника окупованого Криму
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Російська ФСБ заявила, що начебто запобігла теракту проти одного з російських "керівників" тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на пропагандистські ЗМІ та ФСБ РФ

Деталі: У службі пишуть, що начебто група із трьох осіб готувала підрив автомобіля. У них, як стверджується, вилучили саморобний вибуховий пристрій, а також дистанційний підривник, який передбачає активацію за дзвінком.

Реклама:

Один із фігурантів начебто розповів, що планували підірвати кортеж. Чоловік на записі, який надали росіяни, розповідає, що помістив міну у газовий балон та вивіз її з тимчасово окупованого Мелітополя до Криму.

Про якого саме керівника Криму йдеться – не повідомляється.

Редакції "Крим.Реалії" та "Української правди" не можуть перевірити чи підтвердити заяву російської сторони.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У грудні 2023 року ФСБ заявила, що розкрила в Криму мережу агентів, яка нібито мала намір вчинити замах на російського главу окупованого Криму Сергія Аксьонова та голову парламенту Володимира Константинова.

Теми: Крим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Крим
Дуда після заяви про Крим підкреслив, що Україна повинна перемогти
Дуда поставив під сумнів повернення Україною Криму, посол відповів
За даними з відкритих джерел у Бельбеку було уражено щонайменше три літаки – Ігнат
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: