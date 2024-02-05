Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Директора "Львівського арсеналу" посадили під неповний домашній арешт

Євген КізіловПонеділок, 5 лютого 2024, 21:25
Директора Львівського арсеналу посадили під неповний домашній арешт
Фото з судового засідання (Збітнєв у правому нижньому куті). Джерело: ЦПК

Вищий антикорупційний суд застосував до директора "Львівського арсеналу" Юрія Збітнєва запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною покидати визначене в ухвалі житло з 12 години дня до 8 години ранку.

Джерело: громадська організація "Центр протидії корупції" у Telegram

Деталі: За інформацією ГО, також Збітнєв повинен буде дотримуватися ряду обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, утриматися від спілкування з визначеними слідством особами, а також носити електронний браслет.

Реклама:

Прокурор просив призначити варту із заставою у понад 268 млн грн. Захист же натомість просив не призначати запобіжний захід узагалі або призначити домашній арешт на 20 годин щодоби: з 12 години дня до 8 години ранку наступного дня.

Що передувало: 27 січня колишньому та чинному керівникам департаменту Міноборони, менеджерам компанії "Львівський арсенал" і представнику іноземної фірми було повідомлено про підозру у справі про розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.

За версією слідства, Збітнєв у цій схемі відповідав за:

ВІДЕО ДНЯ
  • укладення контракту із словацьким посередником, компанією Sevotech;
  • надсилання комерційної пропозиції до Міноборони, підписання контракту з Міноборони на 100 тисяч мін та додаткової угоди до неї;
  • надсилання листів, необхідних для їх укладення та здійснення передоплати, а також в подальшому здійснення перерахунку 35% із сплаченої передоплати на рахунки компанії Sevotech.

Теми: корупціяЛьвіварешт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

корупція
Антикорупційний комітет ВР рекомендував доопрацювати законопроєкт про мобілізацію
Відстороненому посадовцю Міноборони Нахкуру обрали запобіжний захід
Британська розвідка: В армії РФ процвітає корупція, що підриває ефективність військ
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: