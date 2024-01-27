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Розкрадання 1,5 млрд грн: викрито чиновників Міноборони і менеджерів "Львівського арсеналу"

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоСубота, 27 січня 2024, 22:58
Розкрадання 1,5 млрд грн: викрито чиновників Міноборони і менеджерів Львівського арсеналу
повідомлення про підозру одному з фігурантів, фото СБУ

Колишньому та чинному керівникам департаменту Міноборони, менеджерам компанії "Львівський арсенал" і представнику іноземної фірми повідомлено про підозру у справі розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.

Джерело: Офіс генерального прокурора, СБУ, Міноборони, джерела УП

 

Деталі: Як повідомляє СБУ, 5 фігурантам провадження повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).

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Зокрема, підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.

СБУ затримала одного із фігурантів на спробі виїхати за межі України, тож наразі він перебуває під вартою. Питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів наразі вирішується.

 

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За даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про Олександра Лієва, який був керівником Департаменту військово–технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, нинішнього керівника цього департаменту Тоомаса Нахкура і керівника "Львівського арсеналу" Юрія Збітнєва.

 

Як повідомляє Міноборони, викриття здійснювали Національна поліція та СБУ за сприяння Міністерства оборони, процесуальне керівництво здійснюється Офісом генерального прокурора.

 

За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь "Львівський арсенал". Потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом.

 

Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Однак та не відправила жодного артснаряда до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах. Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ задокументували схему розкрадання державних коштів та встановили всіх осіб, причетних до оборудки. Викрадені кошти арештовані, вирішується питання щодо їх повернення до бюджету України.

Що передувало: 26 січня Північний апеляційний госпсуд підтвердив рішення суду першої інстанції про стягнення на користь Міноборони 1,5 млрд грн з компанії "Львівський арсенал" Юрія Збітнєва, яка провалила контракт на постачання мін для ЗСУ.

Передісторія:

  • Раніше УП повідомляла, що фірма "Львівський арсенал" отримала від Міноборони 1,4 мільярда гривень на поставку великої партії мінометних пострілів 120 мм і 82 мм, але давно прострочила контракт і не передала ЗСУ жодної міни.
  • Засновник "Львівського арсеналу" – Юрій Збітнєв, який у 1990 році став одним із наймолодших депутатів Верховної Ради ще УРСР. Він також брав участь у створенні СДПУ(о), але пізніше пішов із неї.
  • Повідомлялось, що Міноборони уклало контракт з із маловідомою фірмою "Львівський арсенал" 11 листопада 2022 року. Через кілька днів після цього тодішній міністр оборони Олексій Резніков дав дозвіл на проведення передоплати за контрактом – майже 100% суми угоди.
  • Поставки мали розпочатись уже в грудні 2022 року і повністю закінчитись до кінця лютого 2023 року, але станом на кінець липня жодної міни за передплаченим контрактом Міноборони не отримало.

Читайте також: Порожній "Львівський арсенал". Як ЗСУ за 1,5 мільярда не отримали жодної міни

Теми: Міноборонизброягроші
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