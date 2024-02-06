США вітають контакти Туреччини і Росії, якщо це допоможе "припинити зловмисну діяльність РФ"

Сполучені Штати не коментують зовнішні зв’язки Туреччини і Росії, однак вітатимуть контакти між лідерами цих країн, якщо це допоможе припинити зловмисну діяльність РФ.

Джерело: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, "Укрінформ"

Пряма мова Патела: "Насамперед я залишу право нашим турецьким партнерам говорити про їхні власні зобов’язання у зовнішній політиці, яку вони ведуть. Якщо ж будь-яка країна здатна зіграти значущу роль у припиненні певної зловмисної діяльності Росії, ми, безперечно, вітали б це"

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Деталі: Він нагадав, що турецька сторона відігравала важливу роль у реалізації Чорноморської зернової ініціативи.У цьому зв’язку Пател наголосив, що важливо, аби українське зерно доставлялося за призначенням.

Передісторія:

Президент Росії Владімір Путін збирається відвідати Туреччину у лютому.

У КНДР заявили, що російський президент Владімір Путін може відвідати країну найближчим часом на тлі поглиблення зв’язків між двома диктатурами.