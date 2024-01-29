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Путін збирається до Туреччини: говорити про Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 29 січня 2024, 15:42
Путін збирається до Туреччини: говорити про Україну
Фото: РИА Новости

Президент Росії Владімір Путін збирається відвідати Туреччину у лютому.

Джерело: "Європейська правда", російське агентство "Інтерфакс" з посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова

Деталі: "Так, готується візит", – сказав Ушаков, відповідаючи на запитання, чи справді візит Путіна до Туреччини готується в лютому.

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Він додав, що "українська тематика, напевно, буде одним з основних предметів переговорів".

Нещодавно у КНДР заявили, що російський президент Владімір Путін може відвідати країну найближчим часом на тлі поглиблення зв’язків між двома диктатурами.

Крім того, агентство Bloomberg 25 січня опублікувало матеріал, у якому стверджує, що Путін "зондує ґрунт" на предмет готовності США до переговорів про припинення війни в Україні.

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Теми: ПутінТуреччинаУкраїна
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