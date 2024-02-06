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На сході країни через активність авіації була оголошена повітряна тривога 

Олена ІвашківВівторок, 6 лютого 2024, 04:08
На сході країни через активність авіації була оголошена повітряна тривога 
Скриншот alerts.in.ua

У ніч на 6 лютого на східному, північно-східному напрямках була оголошена повітряна тривога.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: За інформацією військових, тривога оголошена через активність ворожої тактичної авіації.

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Оновлено о 6.00: Тривога тривала близько години.

Передісторія:

  • У ніч на 6 лютого окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району у Харківській області та зруйнували готель. Під завалами перебуває людина.

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Теми: війнаповітряна тривога
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