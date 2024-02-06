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З-під завалів готелю на Харківщині дістали тіло немовляти

Ірина БалачукВівторок, 6 лютого 2024, 08:34
З-під завалів готелю на Харківщині дістали тіло немовляти
Фото ДСНС

Рятувальники вилучили тіло 2-місячної дитини з-під завалів готелю у селищі Золочів на Харківщині, по якому росіяни вночі завдали ракетного удару, ще 3 людей госпіталізовані з травмами.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов та ДСНС у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Черговий терор проти цивільних. З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року. Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини". 

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Фото з Telegram Олега Синєгубова 

Деталі: За словами голови ОВА, росіяни вночі вдарили по селищу двома ракетами С-300. 

 
Фото з Telegram Олега Синєгубова 

У ДСНС додали, що також внаслідок удару сталася пожежа у розташованій поруч з готелем двоповерховій будівлі. Станом о 06:30 загоряння на площі 230 кв.м. загасили.  

 
Фото з Telegram Олега Синєгубова 

Загалом росіяни пошкодили сім приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення та щонайменше 5 цивільних авто. 

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Фото ДСНС

Тривають аварійно-рятувальні роботи. Від ДСНС залучено 40 рятувальників та 7 одиниць техніки. 

 
Фото ДСНС

Передісторія:

  • У ніч на 6 лютого окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району Харківської області: зруйнували триповерховий готель. Повідомлялося, що під завалами перебувала людина. 

Теми: Харківська областьракетний ударжертвидіти
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