ССО розповіли про спецоперацію "Цитадель": у Чорному морі підірвано РЛС ворога

В результаті вдалої операції на одній з видобувних платформ у Чорному морі Сили спецоперацій ЗСУ знищили раділокаційну станцію росіян та обладнання, яке допомагало ворогу атакувати південь України дронами-камікадзе.

Джерело: пресслужба ССО, "Українська правда"

Дослівно ССО: "Оператори 73-го морського центру ССО провели надскладну та ефективну операцію у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, блискавично спрацювавши у зоні потенційного ураження противника".

Реклама:

Деталі: Пояснюється, що за розвідданими, одну з незаконно захоплених видобувних платформ (за даними УП, одна з так званих "вишок Бойка" -ред) росіяни використовували для підсилення роботи БпЛА "Мохаджер-6". А саме – встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи. Зазначається, що такий безпілотник ворог застосовував для ведення розвідки та подальшого нанесення ударів дронами-камікадзе Shahed по об’єктах критичної інфраструктури півдня України.

Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів) "Нева-Б". За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали обстановку в північно-західній частині Чорного моря.

ВІДЕО ДНЯ

Нинішня спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ, розповідають у ССО.

Вночі човни 73-го морського центру Сил спецоперацій підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, об’єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі.

У ССО кажуть, що в результаті було захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною.

Дослівно: "Вдало проведена спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості ворога у північно-західній частині Чорного моря".