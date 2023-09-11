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ГУР показало кадри спецоперації на "вишках Бойка"

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 вересня 2023, 15:54
ГУР показало кадри спецоперації на вишках Бойка
фото ГУР

Головне управління розвідки МОУ поділилося документальними кадрами спецоперації на газовидобувних платформах у Чорному морі.

Джерело: відео та фото, оприлюднені ГУР

Деталі: Зафіксовано шлях розвідників-спецпризначенців штормовою акваторією на ґумових човнах, зачистку об’єктів та демонтаж засобів розвідки держави-агресора, зіткнення з ворожою авіацією.

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Крім цього, – евакуація "Конана" - воїна, який опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин.

 
 
 
 

Довідково: "Вишки Бойка" – це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів тимчасово окупованого Криму в Чорному морі.

ВІДЕО ДНЯ

Росія окупувала "вишки Бойка" у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Що передувало: 11 вересня ГУР МОУ заявило, що Україна повернула під контроль бурові газовидобувні та нафтовидобувні платформи неподалік від окупованого Криму, відомі як "вишки Бойка". Спецоперація, ймовірно, проводилася в серпні.

Теми: розвідка
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