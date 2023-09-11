ГУР показало кадри спецоперації на "вишках Бойка"
Головне управління розвідки МОУ поділилося документальними кадрами спецоперації на газовидобувних платформах у Чорному морі.
Джерело: відео та фото, оприлюднені ГУР
Деталі: Зафіксовано шлях розвідників-спецпризначенців штормовою акваторією на ґумових човнах, зачистку об’єктів та демонтаж засобів розвідки держави-агресора, зіткнення з ворожою авіацією.
Крім цього, – евакуація "Конана" - воїна, який опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин.
Довідково: "Вишки Бойка" – це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів тимчасово окупованого Криму в Чорному морі.
Росія окупувала "вишки Бойка" у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.
Що передувало: 11 вересня ГУР МОУ заявило, що Україна повернула під контроль бурові газовидобувні та нафтовидобувні платформи неподалік від окупованого Криму, відомі як "вишки Бойка". Спецоперація, ймовірно, проводилася в серпні.