ГУР показало кадри спецоперації на "вишках Бойка"

Головне управління розвідки МОУ поділилося документальними кадрами спецоперації на газовидобувних платформах у Чорному морі.

Джерело: відео та фото, оприлюднені ГУР

Деталі: Зафіксовано шлях розвідників-спецпризначенців штормовою акваторією на ґумових човнах, зачистку об’єктів та демонтаж засобів розвідки держави-агресора, зіткнення з ворожою авіацією.

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Крім цього, – евакуація "Конана" - воїна, який опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин.

Довідково: "Вишки Бойка" – це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів тимчасово окупованого Криму в Чорному морі.

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Росія окупувала "вишки Бойка" у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Що передувало: 11 вересня ГУР МОУ заявило, що Україна повернула під контроль бурові газовидобувні та нафтовидобувні платформи неподалік від окупованого Криму, відомі як "вишки Бойка". Спецоперація, ймовірно, проводилася в серпні.