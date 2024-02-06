Комітет Ради підтримав законопроєкт про множинне громадянство

Комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримав законопроєкт про множинне громадянство, поданий президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: Верховна Рада України

Дослівно: "Комітет на своєму засіданні 6 лютого 2024 року підтримав проект Закону про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України, реєстр. №10425 від 22.01.2024, поданий президентом України.

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Законопроектом, який визначено главою держави як невідкладний, актуалізуються положення законодавства у сфері міграції та громадянства, зокрема щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України, а також удосконалюється правове регулювання питань з приводу статусу іноземців та осіб без громадянства, які у складі Збройних сил України, інших утворених відповідно до законодавства формувань, беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України".

Що передувало:

Зеленський повідомив, що 22 січня внесе до парламенту проєкт закону щодо запровадження в Україні множинного громадянства. За його словами, закон дасть змогу мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу, окрім громадян країни-агресора.

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