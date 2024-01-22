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Зеленський вносить до ВР законопроєкт щодо множинного громадянства

Ірина БалачукПонеділок, 22 січня 2024, 09:18
Зеленський вносить до ВР законопроєкт щодо множинного громадянства
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 22 січня внесе до парламенту проєкт закону щодо запровадження в Україні множинного громадянства.

Джерело: президент під час привітання з нагоди Дня Соборності

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

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І дасть змогу мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора".

Деталі: Президент пояснив, що українці за духом і за походженням мають стати ними і за законом.

Це стосується українців у всіх куточках світу, а також іноземних добровольців, які стали на захист України, і воюють "за свободу України, як за рідну Батьківщину". За словами Зеленського, Україна стане для них такою.

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"Усі, хто не забув власного коріння та не дає світу забути про Україну. Всі, у чиїх жилах тече українська кров і в чиїх грудях б’ється вільне серце. Українці за походженням, які давно довели, що є українцями за духом. І після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями й за паспортом. На законодавчому рівні", − підсумував президент.  

Теми: громадянствозаконодавствоЗеленськийукраїнці
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