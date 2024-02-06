Кулеба запевняє, що військово-політичне "перезавантаження" не вплине на відносини із Заходом

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що військово-політичне перезавантаження, яке очікується найближчим часом, не вплине на відносини Києва із західними партнерами.

Джерело: Кулеба на спільному брифінгу в Києві разом зі своїм португальським колегою, цитує агентство Reuters

Пряма мова: "Я не думаю, що будь-які зміни в уряді можуть вплинути на наші відносини з нашими партнерами".

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За словами міністра, президент Володимир Зеленський має конституційне право звільнити керівника армії, якщо вважає за потрібне.

Кулеба додав, що будь-які перестановки не будуть ознакою розколу у військових зусиллях України.

"У нас можуть бути дискусії про тактику всередині команди, але ми всі об'єднані навколо нашої стратегічної мети – розгрому Росії в Україні та відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. І навколо цієї стратегічної мети немає жодних дискусій", – сказав він.

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