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Від обстрілу в Токарівці на Херсонщині загинув чоловік, ще двоє постраждали

Олена РощінаВівторок, 6 лютого 2024, 16:32
Від обстрілу в Токарівці на Херсонщині загинув чоловік, ще двоє постраждали
Російський солдат, ілюстративне фото РИА Новости

Внаслідок ранкового обстрілу села Токарівка у Херсонській області одна людина загинула, ще двоє постраждали. 

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Спершу повідомлялося, що через російський обстріл Токарівки зранку постраждали двоє місцевих жителів: 60-річний чоловік і 74-річна жінка потрапили під ворожий удар поблизу крамниці. Їх доставили до лікарні.

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Однак по обіді стало відомо про загиблого внаслідок цього обстрілу. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік 49 років.

Інші двоє поранених залишаються у лікарні.

Теми: Херсонська областьобстрілжертвивійна
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