Від обстрілу в Токарівці на Херсонщині загинув чоловік, ще двоє постраждали
Вівторок, 6 лютого 2024, 16:32
Внаслідок ранкового обстрілу села Токарівка у Херсонській області одна людина загинула, ще двоє постраждали.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Спершу повідомлялося, що через російський обстріл Токарівки зранку постраждали двоє місцевих жителів: 60-річний чоловік і 74-річна жінка потрапили під ворожий удар поблизу крамниці. Їх доставили до лікарні.
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Однак по обіді стало відомо про загиблого внаслідок цього обстрілу. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік 49 років.
Інші двоє поранених залишаються у лікарні.