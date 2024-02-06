Від обстрілу в Токарівці на Херсонщині загинув чоловік, ще двоє постраждали

Внаслідок ранкового обстрілу села Токарівка у Херсонській області одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Спершу повідомлялося, що через російський обстріл Токарівки зранку постраждали двоє місцевих жителів: 60-річний чоловік і 74-річна жінка потрапили під ворожий удар поблизу крамниці. Їх доставили до лікарні.

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Однак по обіді стало відомо про загиблого внаслідок цього обстрілу. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік 49 років.

Інші двоє поранених залишаються у лікарні.