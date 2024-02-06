Командувач силами Естонії порівняв РФ з бандитом: Вони можуть зробити нам щось жахливе

Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем вважає, що Росія діє як бандит та попередив про можливість провокацій стосовно його держави вже у цьому році.

Джерело: Bloomberg з посиланням на думку Херема, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Росія ще не готова до військового конфлікту з НАТО. Це не станеться сьогодні чи завтра. Але навіть через рік чи пів року вони можуть зробити нам щось дуже жахливе".

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Деталі: Як він пояснив, це не обов’язково буде великомасштабна агресія.

"Їм не обов'язково йти на Варшаву, Берлін чи навіть Таллінн. Це може мати форму невеликої військової агресії", – сказав командувач.

Росія симулювала удари по естонських містах під час військових навчань влітку 2022 року, через кілька місяців після реального вторгнення в Україну.

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Херем порівняв такі дії Росії з діями бандита, що намагається створити привід.

"Вони націлюють на нас зброю, вводять всі дані, але не натискають на курок", – сказав генерал.

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