Командувач силами Естонії порівняв РФ з бандитом: Вони можуть зробити нам щось жахливе
Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем вважає, що Росія діє як бандит та попередив про можливість провокацій стосовно його держави вже у цьому році.
Джерело: Bloomberg з посиланням на думку Херема, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Росія ще не готова до військового конфлікту з НАТО. Це не станеться сьогодні чи завтра. Але навіть через рік чи пів року вони можуть зробити нам щось дуже жахливе".
Деталі: Як він пояснив, це не обов’язково буде великомасштабна агресія.
"Їм не обов'язково йти на Варшаву, Берлін чи навіть Таллінн. Це може мати форму невеликої військової агресії", – сказав командувач.
Росія симулювала удари по естонських містах під час військових навчань влітку 2022 року, через кілька місяців після реального вторгнення в Україну.
Херем порівняв такі дії Росії з діями бандита, що намагається створити привід.
"Вони націлюють на нас зброю, вводять всі дані, але не натискають на курок", – сказав генерал.
Що було раніше:
- Напередодні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що не виключає будь-яких сценаріїв у подальшому розвитку війни Росії проти України, і Польща має бути готовою до них.
- На початку лютого голова Генштабу Румунії закликав готуватися до можливої війни з Росією у майбутньому. Водночас прем'єр-міністр не погодився з його заявою.