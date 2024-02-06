Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Командувач силами Естонії порівняв РФ з бандитом: Вони можуть зробити нам щось жахливе

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 6 лютого 2024, 17:10
Командувач силами Естонії порівняв РФ з бандитом: Вони можуть зробити нам щось жахливе
Мартін Херем, фото: Getty Images

Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем вважає, що Росія діє як бандит та попередив про можливість провокацій стосовно його держави вже у цьому році.

Джерело: Bloomberg з посиланням на думку Херема, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Росія ще не готова до військового конфлікту з НАТО. Це не станеться сьогодні чи завтра. Але навіть через рік чи пів року вони можуть зробити нам щось дуже жахливе".

Реклама:

Деталі: Як він пояснив, це не обов’язково буде великомасштабна агресія.

"Їм не обов'язково йти на Варшаву, Берлін чи навіть Таллінн. Це може мати форму невеликої військової агресії", – сказав командувач.

Росія симулювала удари по естонських містах під час військових навчань влітку 2022 року, через кілька місяців після реального вторгнення в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Херем порівняв такі дії Росії з діями бандита, що намагається створити привід.

"Вони націлюють на нас зброю, вводять всі дані, але не натискають на курок", – сказав генерал.

Що було раніше:

  • Напередодні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що не виключає будь-яких сценаріїв у подальшому розвитку війни Росії проти України, і Польща має бути готовою до них.
  • На початку лютого голова Генштабу Румунії закликав готуватися до можливої війни з Росією у майбутньому. Водночас прем'єр-міністр не погодився з його заявою. 

Теми: ЕстоніяРосіяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Естонія
Росія побачила саботаж своїх "виборів" у країнах Балтії і вдалася до погроз
В Україну надійшла нова партія допомоги від Естонії, в тому числі ракети до Javelin
Генштаб Естонії: РФ зберігає ініціативу на полі бою в Україні, але без значних успіхів
Останні новини
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
22:57
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: