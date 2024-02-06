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Зеленський доручив створити у ЗСУ окремий рід Сил для безпілотників

Тетяна ОлійникВівторок, 6 лютого 2024, 19:13
Зеленський доручив створити у ЗСУ окремий рід Сил для безпілотників
Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити у ЗСУ Сили безпілотних систем.

Джерело: Указ "Про нарощування спроможностей сил оборони", звернення президента

Деталі: Зеленський доручив Кабінету міністрів разом із Генштабом опрацювати питання створення безпілотних систем як окремого роду сил у структурі ЗСУ і за підсумками роботи внести пропозиції на розгляд Ради національної безпеки та оборони.

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Пряма мова Зеленського: "Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил – Сил безпілотних систем. І це не питання майбутнього – це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом. Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, – на полі бою. Дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам.

Відбиття штурмів на землі – це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також дрони. Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG", є власною технічною розробкою СБУ. Вони були названі "SeaBaby" ("Морський малюк").

Про FPV-дрони та їхню роль у війні ми розповідали тут

Теми: безпілотникиуказиЗбройні силиЗеленський
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