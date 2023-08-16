Малюк розповів, де збирають унікальні українські дрони "Морський малюк"
Виготовлення морських надводних дронів, які Україна успішно використовувала для атаки на Кримський міст та російські кораблі, налагодили на території країни на одному з підземних виробництв.
Джерело: голова СБУ Василь Малюк у коментарі CNN, пресслужба СБУ
Пряма мова: "Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України.
Наразі в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів".
Деталі: За словами Малюка, морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG", є власною технічною розробкою СБУ.
Він додав, що над розробкою даних дронів і їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники.
Морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, були названі "SeaBaby" ("Морський малюк").
Голова СБУ розповів, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, були обладнані бойовою частиною 850 кг, а для враження десантного корабля і танкера було використано два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.
Також Малюк зазначив, що західні партнери не беруть участі в проведенні даних спецоперацій, але активно переймають досвід СБУ.
Що було раніше: Українські спецслужби передали телерадіокомпанії CNN ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника для атаки на Керченський міст, і розповіли нові подробиці атаки.
Малюк повідомив CNN, що використаний безпілотник, який отримав назву "Морський малюк" (Sea Baby), є результатом багатомісячних розробок, які розпочалися одразу після вторгнення.
Передісторія:
- Так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
- Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни.
- Нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС, повідомили джерела "Української правди".