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Малюк розповів, де збирають унікальні українські дрони "Морський малюк"

Альона Мазуренко Середа, 16 серпня 2023, 11:21
Малюк розповів, де збирають унікальні українські дрони Морський малюк
скриншот з відео СБУ

Виготовлення морських надводних дронів, які Україна успішно використовувала для атаки на Кримський міст та російські кораблі, налагодили на території країни на одному з підземних виробництв. 

Джерело: голова СБУ Василь Малюк у коментарі CNN, пресслужба СБУ

Пряма мова: "Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України.

Наразі в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів".

Деталі: За словами Малюка, морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG", є власною технічною розробкою СБУ.

Він додав, що над розробкою даних дронів і їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники.

Морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, були названі "SeaBaby" ("Морський малюк").

 

Голова СБУ розповів, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, були обладнані бойовою частиною 850 кг, а для враження десантного корабля і танкера було використано два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.

Також Малюк зазначив, що західні партнери не беруть участі в проведенні даних спецоперацій, але активно переймають досвід СБУ.

Що було раніше: Українські спецслужби передали телерадіокомпанії CNN ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника для атаки на Керченський міст, і розповіли нові подробиці атаки.

Малюк повідомив CNN, що використаний безпілотник, який отримав назву "Морський малюк" (Sea Baby), є результатом багатомісячних розробок, які розпочалися одразу після вторгнення.

Передісторія:

Теми: СБУбезпілотникиЧорне мореКерченський міст
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