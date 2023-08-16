Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Малюк розповів, де збирають унікальні українські дрони "Морський малюк"

Альона Мазуренко Середа, 16 серпня 2023, 11:21
Малюк розповів, де збирають унікальні українські дрони Морський малюк
скриншот з відео СБУ

Виготовлення морських надводних дронів, які Україна успішно використовувала для атаки на Кримський міст та російські кораблі, налагодили на території країни на одному з підземних виробництв. 

Джерело: голова СБУ Василь Малюк у коментарі CNN, пресслужба СБУ

Пряма мова: "Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України.

Наразі в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів".

Реклама:

Деталі: За словами Малюка, морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG", є власною технічною розробкою СБУ.

Він додав, що над розробкою даних дронів і їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники.

Морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, були названі "SeaBaby" ("Морський малюк").

ВІДЕО ДНЯ
 

Голова СБУ розповів, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, були обладнані бойовою частиною 850 кг, а для враження десантного корабля і танкера було використано два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.

Також Малюк зазначив, що західні партнери не беруть участі в проведенні даних спецоперацій, але активно переймають досвід СБУ.

Що було раніше: Українські спецслужби передали телерадіокомпанії CNN ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника для атаки на Керченський міст, і розповіли нові подробиці атаки.

Малюк повідомив CNN, що використаний безпілотник, який отримав назву "Морський малюк" (Sea Baby), є результатом багатомісячних розробок, які розпочалися одразу після вторгнення.

Передісторія:

Теми: СБУбезпілотникиЧорне мореКерченський міст
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
Міноборони РФ лякає росіян членистоногими і хантавірусами з України
У Росії вигадали український бойовий загін для начебто вбивств лідерів Африки за співпрацю з Кремлем
Російському генералу Суровікіну наказали мовчати і відправили під домашній арешт – Politico
Росіяни зранку обстріляли центр Херсона та область: 5 поранених
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: