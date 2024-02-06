Кобахідзе звинуватив Україну у бажанні відкрити "другий фронт" у Грузії

Кандидат у прем’єр-міністри Грузії Іраклій Кобахідзе розкритикував реакцію посольства України на твердження грузинських спецслужб про перехоплення вибухівки, яку нібито везли з України для терактів у Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на SOVA.news

Деталі: Колишнього спікера грузинського парламенту не вдовольнили заклики посольства України "утримуватися від політизації цієї справи".

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Він вважає, що Київ не зробив би такої заяви, якби в нього був посол у Грузії.

Пряма мова: "Коли хтось намагається зробити Грузію об'єктом російської агресії за межами країни, це дуже серйозна подія, і вона викликає велике занепокоєння.

Це ще раз підтверджує те, про що, в принципі, відкрито говорили високопосадовці українського уряду, що вони хотіли і, ймовірно, все ще хочуть другого фронту в нашій країні".

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Деталі: Кобахідзе сказав, що виявлені Службою держбезпеки Грузії "факти" є "ще одним підтвердження всього цього".

Передісторія:

5 лютого грузинська Служба державної безпеки Грузії заявила що затримала на кордоні з Росією вантаж з вибуховими пристроями, які нібито везли з Одеси, частину з них мали доправити до Воронежа.

6 лютого посольство України в Грузії опублікувало заяву, в якій йдеться про те, що Київ перевіряє інформацію і закликає Тбілісі "не політизувати" питання, а також готовий до співпраці з грузинськими правоохоронцями.

Минулого тижня керівна партія "Грузинська мрія" офіційно представила кандидатуру Іраклія Кобахідзе, який дотепер очолював партію, на посаду прем'єр-міністра.

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