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У Грузії заявили про виявлення вибухівки, яку нібито везли з України до Воронежа

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 5 лютого 2024, 12:23
У Грузії заявили про виявлення вибухівки, яку нібито везли з України до Воронежа
ПРАПОР ГРУЗІЇ, ФОТО: PIXABAY

Грузинська спецслужба повідомила, що затримала вантаж з вибуховими пристроями, які нібито везли з Одеси, частину з них мали доправити до Воронежа.

Джерело: Служба безпеки Грузії

Деталі: Служба безпеки Грузії повідомляє, що йдеться про шість вибухових пристроїв, схованих в автівці.

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За даними спецслужби, їх привезли з Одеси, через Румунію, Болгарію та Туреччину до Грузії 19 січня через пункт пропуску "Сарфі" в мікроавтобусі, власником якого є громадянин України. Спецслужба вважає, що вибухівку планувалося вивезти до Росії, а саме у Воронеж, через КПП "Дар'ял".

Дослівно: "Пізніше на прохання замовника рішення було змінено і фігуранти намагалися вивезти за межі країни із зазначеного пункту один із контейнерів, у якому були розміщені три вибухові пристрої. А другий контейнер з трьома вибуховими пристроями залишили в Тбілісі".

Більше деталей: Повідомляється, що процес зупинили в момент, коли вибухівка мала перетнути грузино-російський кордон.

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Спецслужба вважає, що до ввезення вибухових пристроїв на територію Грузії, їх переміщення по всій території причетні 7 осіб з Грузії, 3 з України та 2 з Вірменії. 

Процес, за даними спецслужби, організував громадянин України, кандидат у депутати Київської районної Одеської районної ради у 2020 році від партії "Слуга народу" Андрій Шарашидзе, який родом з міста Батумі. 

Слідство вважає, що про закладену вибухівку знав тільки Шарашидзе. Повідомляється, що він активно відстежував переміщення вибухових пристроїв з-за меж Грузії. 

Дослівно: "Встановлено, що вибухові пристрої містять пластичну вибухівку військового призначення С-4, яка активується за допомогою електродетонатора та спеціального таймера. Загальна вага вибухової речовини сягає 14 кілограмів. Також у контейнери помістили 6 одиниць детонаторів та 6 одиниць спеціальних ключів. У всіх шести окремих ящиках вибухового пристрою було встановлено однакову кількість електронних таймерів спрацьовування, в яких уже був запрограмований час спрацьовування.

У результаті первинного вивчення вилучених пристроїв було встановлено, що всі шість пристроїв виготовлені фахівцями високого рівня та розраховані на широкий радіус ураження".

Теми: ГрузіявибухРосіякордон
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