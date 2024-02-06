Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Залужний схвалив зміни до акредитації журналістів під час воєнного стану

Олена РощінаВівторок, 6 лютого 2024, 22:32
Залужний схвалив зміни до акредитації журналістів під час воєнного стану
Робота ЗМІ під час війни, фото Дмитра Ларіна, УП

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний затвердив зміни до наказу щодо правил акредитації журналістів під час воєнного стану: доступ у жовту зону полегшено, прибрано безпекову складову як підставу недопуску журналістів на військові об’єкти.

Джерело: "Детектор медіа"

Деталі: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наказом №51 від 3 лютого 2024 року затвердив зміни до наказу №73 від 3 березня 2022 року щодо правил акредитації журналістів під час дії воєнного стану. 

Реклама:

Згідно зі змінами, відтепер акредитованим представникам медіа дозволяється робота без супроводу в громадських місцях у "жовтій" зоні, до якої є вільний доступ цивільного населення, у межах маршруту, погодженого командувачем (командиром) угруповання військ. Дозвіл можна отримати на підставі заяви акредитованого медійника, яку розглядатимуть впродовж трьох календарних днів з моменту її подання.

Робота ж окремих акредитованих представників медіа у "червоній" зоні може бути дозволена виключно у супроводі відповідних посадових осіб як виняток, "з метою об’єктивного інформування населення та світової спільноти про воєнні злочини, які вчиняються Російською Федерацією, за клопотанням Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України головнокомандувачем Збройних Сил України або відповідним командувачем (командиром) угруповання військ".

Під час роботи у "червоній" зоні представники медіа зобов’язуються надати зібрані фото- та відеоматеріали на перевірку щодо наявності інформації з обмеженим доступом, а також погодити їх поширення та оприлюднення з відповідальною посадовою особою. 

ВІДЕО ДНЯ

Окрім цього, з додатку №1 забрали пункт 1.10., у якому йшлося про негайне припинення роботи представника медіа на військовому об'єкті "у разі виникнення ситуації, яка може загрожувати його життю та здоров’ю...". Раніше директорка ІМІ Оксана Романюк пояснювала, що цей пункт командири військових формувань використовували як привід відмовляти журналістам у доступі до "червоної" зони.

Зауважимо, що в додатку №4 цього ж наказу зазначено, що ЗСУ та інші складові сил оборони не несуть відповідальність "за безпеку, життя та здоров’я, забезпечення повернення, а також питання страхування життя, здоров’я та майна публічних осіб, до думки яких прислуховується громадськість (лідери думок, блогери тощо)", тож за це особисто відповідає акредитований представник медіа.

Серед інших затверджених змін: акредитація журналістів здійснюватиметься на строк до 12 місяців замість 6-ти.

Довідка: Із 3 березня 2023 року в Україні діяли змінені правила отримання журналістами акредитації під час дії воєнного стану. Командувачі в районах відповідальності визначали три зони для перебування представників ЗМІ. У "червоній" ділянці робота акредитованих медійників була повністю заборонена, а в "жовтій" можна було працювати лише в супроводі пресофіцера. Прескарта нового зразка була затверджена зі строком дії до 6 місяців.

Після запровадження нових правил учасники Медіаруху, українські та іноземні журналісти заявили про неприпустимість надмірних обмежень роботи медіа під час дії воєнного стану. Переглянути правила "зонування" також закликали "Репортери без кордонів" та Комітет захисту журналістів. 

У листопаді Інститут масової інформації передав Міноборони пропозиції з удосконалення правил доступу журналістів до зони бойових дій. Також про підготовку пропозицій з покращення доступу журналістів до лінії фронту у грудні повідомляв голова парламентського комітету свободи слова Ярослав Юрчишин.

Теми: ЗМІмедіаЗалужний
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

ЗМІ
Офіс генпрокурора забрав у СБУ розслідування щодо стеження за Bihus.Info
Злочини СБУ в розслідуванні Bihus.infо. Звернення до президента
Малюк відреагував на стеження за журналістами Bihus.Info: Такі дії є неприпустимими
Останні новини
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
22:57
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: