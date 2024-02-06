Залужний схвалив зміни до акредитації журналістів під час воєнного стану

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний затвердив зміни до наказу щодо правил акредитації журналістів під час воєнного стану: доступ у жовту зону полегшено, прибрано безпекову складову як підставу недопуску журналістів на військові об’єкти.

Джерело: "Детектор медіа"

Деталі: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наказом №51 від 3 лютого 2024 року затвердив зміни до наказу №73 від 3 березня 2022 року щодо правил акредитації журналістів під час дії воєнного стану.

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Згідно зі змінами, відтепер акредитованим представникам медіа дозволяється робота без супроводу в громадських місцях у "жовтій" зоні, до якої є вільний доступ цивільного населення, у межах маршруту, погодженого командувачем (командиром) угруповання військ. Дозвіл можна отримати на підставі заяви акредитованого медійника, яку розглядатимуть впродовж трьох календарних днів з моменту її подання.

Робота ж окремих акредитованих представників медіа у "червоній" зоні може бути дозволена виключно у супроводі відповідних посадових осіб як виняток, "з метою об’єктивного інформування населення та світової спільноти про воєнні злочини, які вчиняються Російською Федерацією, за клопотанням Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України головнокомандувачем Збройних Сил України або відповідним командувачем (командиром) угруповання військ".

Під час роботи у "червоній" зоні представники медіа зобов’язуються надати зібрані фото- та відеоматеріали на перевірку щодо наявності інформації з обмеженим доступом, а також погодити їх поширення та оприлюднення з відповідальною посадовою особою.

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Окрім цього, з додатку №1 забрали пункт 1.10., у якому йшлося про негайне припинення роботи представника медіа на військовому об'єкті "у разі виникнення ситуації, яка може загрожувати його життю та здоров’ю...". Раніше директорка ІМІ Оксана Романюк пояснювала, що цей пункт командири військових формувань використовували як привід відмовляти журналістам у доступі до "червоної" зони.

Зауважимо, що в додатку №4 цього ж наказу зазначено, що ЗСУ та інші складові сил оборони не несуть відповідальність "за безпеку, життя та здоров’я, забезпечення повернення, а також питання страхування життя, здоров’я та майна публічних осіб, до думки яких прислуховується громадськість (лідери думок, блогери тощо)", тож за це особисто відповідає акредитований представник медіа.

Серед інших затверджених змін: акредитація журналістів здійснюватиметься на строк до 12 місяців замість 6-ти.

Довідка: Із 3 березня 2023 року в Україні діяли змінені правила отримання журналістами акредитації під час дії воєнного стану. Командувачі в районах відповідальності визначали три зони для перебування представників ЗМІ. У "червоній" ділянці робота акредитованих медійників була повністю заборонена, а в "жовтій" можна було працювати лише в супроводі пресофіцера. Прескарта нового зразка була затверджена зі строком дії до 6 місяців.

Після запровадження нових правил учасники Медіаруху, українські та іноземні журналісти заявили про неприпустимість надмірних обмежень роботи медіа під час дії воєнного стану. Переглянути правила "зонування" також закликали "Репортери без кордонів" та Комітет захисту журналістів.

У листопаді Інститут масової інформації передав Міноборони пропозиції з удосконалення правил доступу журналістів до зони бойових дій. Також про підготовку пропозицій з покращення доступу журналістів до лінії фронту у грудні повідомляв голова парламентського комітету свободи слова Ярослав Юрчишин.