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Лубінець: Законопроєкт про мобілізацію містить антиконституційні норми

Тетяна ОлійникВівторок, 6 лютого 2024, 22:43
Лубінець: Законопроєкт про мобілізацію містить антиконституційні норми
Фото з Facebook Лубінця

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що нова версія законопроєкту про мобілізацію містить низку норм, які суперечать Конституції України, втім він закликав Парламент ухвалити законопроєкт у першому читанні. 

Джерело: Лубінець у Facebook

Деталі: Зокрема Лубінець заявляє, що "нормативний казус" є у питанні порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку.

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Пряма мова: "Тут питання у відмітках: формулювання "зняти" та "виключити" з військового обліку (яке вказується у військовому квитку) на практиці стає проблемою, яка потребує урегулювання".

Також омбудсмен звернув увагу на те, що у законопроєкті вказано, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з країни. Там зазначили, що згідно з вимогами статті 17 Конституції України, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Тож ці пропоновані зміни суперечать Конституції.

Пряма мова: "Окрім цього, у законопроєкті пропонують передбачити обов’язок реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста за невиконання якого останні несуть визначену законом юридичну відповідальність. Проте таке положення законопроєкту не відповідає положенням Конституції, закону України "Про захист персональних даних", правовим позиціям Конституційного суду України щодо офіційного тлумачення права на особисте та сімейне життя".

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Деталі: У нових змінах зазначене й позбавлення права на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту.

Пряма мова: "При цьому усім іншим категоріям здобувачів освіти за цих умов право на звільнення від призову зберігається. Це суперечить вимогам ст. 24 Конституції України щодо рівності прав громадян, та недопущення їх дискримінації за певними ознаками".

Деталі: Також йдеться й про питання надавання права представникам ТЦК та СП здійснювати перевірку військово-облікових документів громадян у віці від 18 до 60 років, яке суперечить головному документу країни.

Пряма мова: "Таку перевірку можуть здійснювати тільки працівники Національної поліції, а також персоналу Державної прикордонної служби України. Відповідно до ст. 17 Конституції України Збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян".

Оновлено о 23:34: Лубінець написав, що ввечері взяв участь у нараді з Міністром оборони України Рустемом Умєровим, на якій обговорили важливий для України законопроєкт про мобілізацію.

Пряма мова: "У результат наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити Парламентом у першому читанні. З цим і звертаюсь до народних депутатів. До другого читання зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати. Вкотре відмічаю швидке позитивне реагування з боку Міністра Оборони України!"

Теми: омбудсменмобілізаціяКонституція
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