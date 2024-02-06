Лубінець закликав ухвалити законопроєкт про мобілізацію, хоч знайшов там суперечливі норми

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець попри заяви про антиконституційні норми, закликав ухвалити у першому читанні законопроєкт про мобілізацію.

Джерело: повідомлення Лубінця

Пряма мова: "Сьогодні ввечері відбулася термінова нарада з Міністром оборони України Рустемом Умєровим, на якій ми обговорили важливий для України законопроєкт про мобілізацію.

Реклама:

У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити Парламентом у першому читанні. З цим і звертаюсь до народних депутатів. До другого читання зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати. Вкотре відмічаю швидке позитивне реагування з боку Міністра Оборони України!"

Що передувало:

6 лютого Лубінець заявив, що нова версія законопроєкту про мобілізацію містить низку норм, які суперечать Конституції України.