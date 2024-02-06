Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лубінець закликав ухвалити законопроєкт про мобілізацію, хоч знайшов там суперечливі норми

Тетяна ОлійникВівторок, 6 лютого 2024, 23:49
Лубінець закликав ухвалити законопроєкт про мобілізацію, хоч знайшов там суперечливі норми
Фото з Телеграму Лубінця

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець попри заяви про антиконституційні норми, закликав ухвалити у першому читанні законопроєкт про мобілізацію.

Джерело: повідомлення Лубінця

Пряма мова: "Сьогодні ввечері відбулася термінова нарада з Міністром оборони України Рустемом Умєровим, на якій ми обговорили важливий для України законопроєкт про мобілізацію.

Реклама:

У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити Парламентом у першому читанні. З цим і звертаюсь до народних депутатів. До другого читання зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати. Вкотре відмічаю швидке позитивне реагування з боку Міністра Оборони України!"

Що передувало:

6 лютого Лубінець заявив, що нова версія законопроєкту про мобілізацію містить низку норм, які суперечать Конституції України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: омбудсменмобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

омбудсмен
Лубінець: Законопроєкт про мобілізацію містить антиконституційні норми
Омбудсмен: Немає доказів, що в Іл-76 були полонені. Україна хоче розслідувати, Росія – все приховати
Україна робитиме все, щоб обміни полоненими відбувалися − Лубінець
Останні новини
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
22:57
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: