Ракета пошкодила об'єкт промисловості на Львівщині – ОВА
У Дрогобичі в Львівській області ракета пошкодила промисловий об’єкт, вогнеборці ліквідують пожежу.
Джерело: очільник Львівської ОВА Максим Козицький
Пряма мова: "Є влучання і у Львівській області. Це промисловий об'єкт у Дрогобичі. Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці.
Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих немає".
Деталі: За словами Козицького, ППО збила одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також.
Оновлено: Козицький повідомив, що пожежу загасили близько 09:30.
За інформацією ДСНС, внаслідок пожежі пошкоджені: дах на площі 500 м.кв. та автомобіль-сміттєвоз. Люди не постраждали. Інформація уточнюється.
Передісторія:
- Вранці 7 лютого Росія масовано атакувала ракетами Україну. Крім Києва та області, пролунали вибухи в Харкові, Миколаєві, Дрогобичі Львівської області та на Черкащині.