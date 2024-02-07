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Ракета пошкодила об'єкт промисловості на Львівщині – ОВА

Тетяна ЛозовенкоСереда, 7 лютого 2024, 09:30
Ракета пошкодила об'єкт промисловості на Львівщині – ОВА
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

У Дрогобичі в Львівській області ракета пошкодила промисловий об’єкт, вогнеборці ліквідують пожежу.

Джерело: очільник Львівської ОВА Максим Козицький 

Пряма мова: "Є влучання і у Львівській області. Це промисловий об'єкт у Дрогобичі. Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці.

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Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих немає".

Деталі: За словами Козицького, ППО збила одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також. 

Оновлено: Козицький повідомив, що пожежу загасили близько 09:30.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією ДСНС, внаслідок пожежі пошкоджені: дах на площі 500 м.кв. та автомобіль-сміттєвоз. Люди не постраждали. Інформація уточнюється.

Передісторія: 

  • Вранці 7 лютого Росія масовано атакувала ракетами Україну. Крім Києва та області, пролунали вибухи в Харкові, Миколаєві, Дрогобичі Львівської області та на Черкащині.

Теми: Львівщинаракетний удар
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