Ракета пошкодила об'єкт промисловості на Львівщині – ОВА

У Дрогобичі в Львівській області ракета пошкодила промисловий об’єкт, вогнеборці ліквідують пожежу.

Джерело: очільник Львівської ОВА Максим Козицький

Пряма мова: "Є влучання і у Львівській області. Це промисловий об'єкт у Дрогобичі. Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці.

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Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих немає".

Деталі: За словами Козицького, ППО збила одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також.

Оновлено: Козицький повідомив, що пожежу загасили близько 09:30.

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За інформацією ДСНС, внаслідок пожежі пошкоджені: дах на площі 500 м.кв. та автомобіль-сміттєвоз. Люди не постраждали. Інформація уточнюється.

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