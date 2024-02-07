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У Харкові, Дрогобичі та на Черкащині пролунали вибухи, ракети маневрують на заході країни

Олена Івашків, Ірина БалачукСереда, 7 лютого 2024, 07:34
У Харкові, Дрогобичі та на Черкащині пролунали вибухи, ракети маневрують на заході країни
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Вранці 7 лютого у Харкові та на Черкащині пролунали вибухи, наразі ракети маневрують над західними областями. Пізніше очільник Львівської ОВА повідомив, що вибухи прогриміли в Дрогобичі.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, Повітряні сили ЗСУ, Суспільне та голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Пряма мова Терехова: "У Харкові лунають вибухи. Будьте обережні."

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Деталі: У Повітряних силах додали, що по Харкову б'ють балістичним озброєнням.

Доповнено о 6.09: Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ завдала щонайменше чотири удари по Харківщині. 

О 6.26 Синєгубов додав, що за попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину - без постраждалих.

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Суспільне повідомляє, що вибухи чути також на Черкащині.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що одна ракета перебуває у повітряному просторі Львівщини.

Пряма мова голови ОВА: "Крилата ракета у Львівській області! Ракета на Львівщині часто змінює курс. Де б ви не були, перебувайте в укритті або за правилом "двох стін"".

Також звуки вибухів чули у Києві та області. 

О 7:20 Повітряні сили повідомили, що криилаті ракети маневрують на перехресті Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

О 7:32 Козицький написав, що вибухи пролунали у Дрогобичі.

Передісторія:

Теми: ракетний ударХарківЧеркаська областьЛьвівщина
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