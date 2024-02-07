У Києві четверо загиблих через ракетний удар Росії

Внаслідок ракетного удару по Києву зранку 7 лютого загинули щонайменше 4 людей та 38 дістали поранення.

Джерело: президент Володимир Зеленський, Київська міська військова адміністрація, мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова Зеленського: "У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити".

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Оновлено: Мер Києва Віталій Кличко повідомив про 4 загиблих в Голосіївському районі столиці, де внаслідок атаки пошкоджені кілька поверхів 18-поверхового житлового будинку. За його словами, у Голосіївському районі 32 постраждалих, ще 3 є в Дніпровському.

У КМВА підтвердили інформацію про 4 загиблих та 38 поранених внаслідок удару по місту.

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