У Києві четверо загиблих через ракетний удар Росії
Внаслідок ракетного удару по Києву зранку 7 лютого загинули щонайменше 4 людей та 38 дістали поранення.
Джерело: президент Володимир Зеленський, Київська міська військова адміністрація, мер Києва Віталій Кличко
Пряма мова Зеленського: "У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити".
Оновлено: Мер Києва Віталій Кличко повідомив про 4 загиблих в Голосіївському районі столиці, де внаслідок атаки пошкоджені кілька поверхів 18-поверхового житлового будинку. За його словами, у Голосіївському районі 32 постраждалих, ще 3 є в Дніпровському.
У КМВА підтвердили інформацію про 4 загиблих та 38 поранених внаслідок удару по місту.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку постраждали щонайменше 14 осіб, у Дніпровському районі уламки збитої ракети пошкодили дві високовольтних лінії і магістраль теплопостачання, у Голосіївському районі – спричинили пожежу в багатоповерхівці й на СТО.