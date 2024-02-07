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У Києві через атаку пошкоджено ЛЕП і тепломагістраль, горить багатоповерхівка, є постраждалі і загиблі

Олена РощінаСереда, 7 лютого 2024, 08:09
У Києві через атаку пошкоджено ЛЕП і тепломагістраль, горить багатоповерхівка, є постраждалі і загиблі
Наслідки ракетної атаки Росії на Київ 7 лютого, фото ДСНС

У Києві через ракетну атаку постраждали щонайменше 35 осіб і загинули 4-ро, у Дніпровському районі уламки збитої ракети пошкодили дві високовольтних лінії і магістраль теплопостачання, у Голосіївському районі – спричинили пожежу в багатоповерхівці й на СТО.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, КМВА, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Нацполіція та ДСНС

Пряма мова Кличка: "Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії".

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Оновлення: Також внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці. Фахівці зʼясовують масштаби і невідкладно розпочнуть ремонтні роботи.

У Дніпровському районі столиці є постраждалі.

Крім того, в Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння в 18-поверховому житловому будинку. Пожежа з 10-го по 15-й поверхи. 

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Станом на 10:26 у Голосіївському районі з багатоповерхового житлового будинку евакуйовано 52 людини, 8 – врятовано. 12 людей отримали травми. На місці продовжують працювати загони ДСНС.

Також у Голосіївському районі загорілися автівки та приміщення двоповерхової СТО. Там згоріло або пошкоджено близько 40 авто. Пожежу ліквідовано, на місці продовжує працювати ДСНС. 

Станом на 11:37 відомо, що загинули четверо мешканців 18-поверхового будинку. 35 осіб постраждали: 32 постраждалих в Голосіївському районі, троє – у Дніпровському, повідомив Кличко.(Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про 2 загиблих у Києві.)

У Голосіївському районі на базі однієї зі шкіл розгорнуто штаб з проведення аварійно-рятувальних робіт.

За даними поліції, пошкодження від уламків зафіксовано у Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах Києва.

Через наслідки атаки змінено рух громадського транспорту. На лівому березі затримуються низка трамвайних маршрутів, з вулиці Милославська до станції метро "Чернігівська"  їдуть автобуси. У Голосіївському районі затримується рух кількох тролейбусних маршрутів через відсутність напруги.

Наслідки удару по Києву й падіння уламків ракет 7 лютого 2024 року
Наслідки удару по Києву й падіння уламків ракет 7 лютого 2024 року
Фото поліції
Наслідки удару по Києву й падіння уламків ракет 7 лютого 2024 року
Наслідки удару по Києву й падіння уламків ракет 7 лютого 2024 року
Фото поліції
Наслідки удару по Києву й падіння уламків ракет 7 лютого 2024 року
Наслідки удару по Києву й падіння уламків ракет 7 лютого 2024 року
Фото поліції
Наслідки удару по Києву й падіння уламків ракет 7 лютого 2024 року
Наслідки удару по Києву й падіння уламків ракет 7 лютого 2024 року
Фото ДСНС
Наслідки удару по Києву й падіння уламків ракет 7 лютого 2024 року
Наслідки удару по Києву й падіння уламків ракет 7 лютого 2024 року
Фото ДСНС
Наслідки удару по Києву й падіння уламків ракет 7 лютого 2024 року
Наслідки удару по Києву й падіння уламків ракет 7 лютого 2024 року
Фото поліції
Через удар по Києву поблизу м. Чурнігівська перекрили дорогу
Через удар по Києву поблизу м. Чернігівська й ТРЦ "Проспект" перекрили дорогу
Фото поліції

Київська міська адміністрація після відбою повітряної тривоги повідомила, що Росія для атаки 7 лютого застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС зі своєї території.

Сили та засобаи протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці збили приблизно два десятки ворожих ракет.

Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Це був третій ракетний удар по Києву у 2024 році.

Загалом вранці 7 лютого Росія масовано атакувала ракетами Україну. Крім Києва та області, пролунали вибухи в Харкові, в Дрогобичі Львівської області та на Черкащині. У Миколаєві багато пошкоджень і є поранені.

УП: Новина оновлена й доповнена після публікації.

Теми: Київракетний ударвійнаелектроенергія
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