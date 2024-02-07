П′ять ракет С-300 влучило по Харкову: постраждали троє працівників підприємства
Вранці 7 лютого російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову з зенітно-ракетних систем С-300, у результаті чого було пошкоджено будівлі підприємства та постраждали троє працівників.
Джерело: пресслужба ОГП
Дослівно: "За даними слідства, 7 лютого 2024 року близько 6.00 ранку ворог завдав ракетні удари по Слобідському району Харкова. Пошкоджено будівлі цивільних підприємств".
Деталі: Повідомляється, що, попередньо, влучили 5 ракет С-300.
У результаті удару було пошкоджено будівлі цивільних підприємств. Також постраждали жінка та двоє чоловіків. Всі троє є працівниками підприємств.
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії РФ.
Що було раніше: Вранці середи 7 лютого Росія вдарила по Україні 64 ракетами різного типу та дронами-камікадзе, протиповітряна оборона знищила 44 ворожі цілі.