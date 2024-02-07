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П′ять ракет С-300 влучило по Харкову: постраждали троє працівників підприємства

Станіслав ПогоріловСереда, 7 лютого 2024, 10:32
П′ять ракет С-300 влучило по Харкову: постраждали троє працівників підприємства
Фото: пресслужба ОГП

Вранці 7 лютого російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову з зенітно-ракетних систем С-300, у результаті чого було пошкоджено будівлі підприємства та постраждали троє працівників.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "За даними слідства, 7 лютого 2024 року близько 6.00 ранку ворог завдав ракетні удари по Слобідському району Харкова. Пошкоджено будівлі цивільних підприємств".

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Деталі: Повідомляється, що, попередньо, влучили 5 ракет С-300.

 

У результаті удару було пошкоджено будівлі цивільних підприємств. Також постраждали жінка та двоє чоловіків. Всі троє є працівниками підприємств.

 

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Вранці середи 7 лютого Росія вдарила по Україні 64 ракетами різного типу та дронами-камікадзе, протиповітряна оборона знищила 44 ворожі цілі.

Теми: Харківракетний ударжертвивійна
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