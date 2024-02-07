Медведєв знову погрожує світу "апокаліпсисом"

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову вирішив пригрозити НАТО і європейським лідерам ракетами зі "спеціальними боєголовками" і "апокаліпсисом".

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова російського чиновника: "Сунак, Шольц, Макрон, норвезькі, фінські, польські та інші начальники з натовських країн товкмачать, що "ми маємо бути готові до війни з Росією"... Якщо, не дай Боже, така війна станеться, то вона не піде за сценарієм СВО (так росіяни називають війну проти України − ред.). Вона не буде вестися в окопах із застосуванням артилерії, бронетехніки, дронів і засобів РЕБ.

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Зважаючи на непорівнянність наших військових потенціалів, у нас просто не залишиться вибору. Відповідь буде асиметричною. Для захисту територіальної цілісності нашої країни будуть використані балістичні та крилаті ракети зі спеціальними боєголовками. Про це йдеться у наших доктринальних військових документах і добре відомо всім. І це і є той самий горезвісний Апокаліпсис. Кінець усьому".

Деталі: Медведєв не вперше погрожує країнам Європи і НАТО. При цьому він щоразу заявляє, що Росія нібито не має "планів конфлікту з країнами НАТО і ЄС".

"Західні політики повинні говорити своїм виборцям гірку правду, а не тримати їх за безмозких ідіотів. Пояснювати їм, що реально трапиться, а не повторювати брехливу мантру про готовність до війни з Росією", − пригрозив російський чиновник.

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Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, поплічники російського диктатора Володимира Путіна неодноразово повторювали, що вони нібито воюють не з Україною, а з НАТО.

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