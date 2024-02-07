Медведєв знову погрожує світу "апокаліпсисом"
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову вирішив пригрозити НАТО і європейським лідерам ракетами зі "спеціальними боєголовками" і "апокаліпсисом".
Джерело: Медведєв у Telegram
Пряма мова російського чиновника: "Сунак, Шольц, Макрон, норвезькі, фінські, польські та інші начальники з натовських країн товкмачать, що "ми маємо бути готові до війни з Росією"... Якщо, не дай Боже, така війна станеться, то вона не піде за сценарієм СВО (так росіяни називають війну проти України − ред.). Вона не буде вестися в окопах із застосуванням артилерії, бронетехніки, дронів і засобів РЕБ.
Зважаючи на непорівнянність наших військових потенціалів, у нас просто не залишиться вибору. Відповідь буде асиметричною. Для захисту територіальної цілісності нашої країни будуть використані балістичні та крилаті ракети зі спеціальними боєголовками. Про це йдеться у наших доктринальних військових документах і добре відомо всім. І це і є той самий горезвісний Апокаліпсис. Кінець усьому".
Деталі: Медведєв не вперше погрожує країнам Європи і НАТО. При цьому він щоразу заявляє, що Росія нібито не має "планів конфлікту з країнами НАТО і ЄС".
"Західні політики повинні говорити своїм виборцям гірку правду, а не тримати їх за безмозких ідіотів. Пояснювати їм, що реально трапиться, а не повторювати брехливу мантру про готовність до війни з Росією", − пригрозив російський чиновник.
Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, поплічники російського диктатора Володимира Путіна неодноразово повторювали, що вони нібито воюють не з Україною, а з НАТО.
Передісторія:
- В середині січня Медведєв заявив, що Росія буде завжди воювати проти України − привід для нападу знайдуть і через 10, і через 50 років.
- 12 січня під час візиту прем′єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва Медведєв погрожував оголошенням війни Британії.
- У грудні 2023 року Медведєв заявляв, що загроза зіткнення Росії з НАТО і початку третьої світової війни ще "ніколи не була такою реальною". А ще раніше він погрожував бити по заводах у Німеччині.