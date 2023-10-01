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Медведєв уже хоче бити по заводах у Німеччині

Роман ПетренкоНеділя, 1 жовтня 2023, 11:48
Медведєв уже хоче бити по заводах у Німеччині
фото: getty images

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що німецькі заводи стануть для окупантів "законною ціллю", якщо Німеччина передасть Україні ракети Taurus.

Джерело: Медведєв у соцмережах

Деталі: Медведєв засмутився, що голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман закликала уряд Німеччини негайно поставити Україні далекобійні ракети Taurus і вважає, що Україна має право атакувати цілі на території РФ.

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Пряма мова Медведєва: "Ну в такому разі й удари по німецьких заводах, де ці ракети роблять, будуть повністю відповідати міжнародному праву.

Все-таки ці недоумки активно штовхають нас до третьої світової...".

Більше деталей: Також Медведєв погрожує британцям, що нібито Росія атакуватиме їхніх інструкторів після того, як глава оборонного відомства Великої Британії Грант Шеппс повідомив, що його країна розширить програму підготовки українських солдатів і перенесе навчання та виробництво військової техніки в Україну.

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Теми: РосіяМедведєвпропагандавійна
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