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Рада звільнила члена ЦВК, який перебрався на "дистанційку в Маямі"

Валентина РоманенкоСереда, 7 лютого 2024, 12:36
Рада звільнила члена ЦВК, який перебрався на дистанційку в Маямі
ілюстрація - "Схеми"

Верховна Рада звільнила члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака, який виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення, не повернувся і продовжував отримувати зарплату.

Джерело: народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Через 7-м місяців після розслідування "Схем" парламент нарешті звільнив Буглака Юрія з посади члена ЦВК".

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Деталі: За даними нардепа, "за" постанову #10327  проголосували 300 депутатів.

Передісторія:

  • Як з'ясували журналісти "Схем", Юрій Буглак живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі в містечку Голлівуд.
  • Протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету "для вирішення соціально-побутових питань". З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.
  • Сам Буглак у коментарі "Схемам" заявив, що має "особисті обставини", і на його думку він не порушував українських законів, бо виїхав до вторгнення, а з його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу.

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Теми: ЦВКВерховна Радавійна
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