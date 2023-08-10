Член ЦВК живе в Голлівуді, за час після вторгнення РФ отримав півтора мільйона з бюджету

Член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався, він зберігає свою посаду.

Джерело: розслідування проєкту Радіо Свобода "Схеми"

Деталі: Буглак живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі в містечку Голлівуд.

Як з’ясували журналісти, протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету "для вирішення соціально-побутових питань". З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

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Сам Буглак у коментарі "Схемам" заявив, що має "особисті обставини", і на його думку він не порушував українських законів, бо виїхав до вторгнення, а з його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу.

Буглак вилетів із аеропорту "Бориспіль" 12 лютого 2022 року рейсом до Стамбулу. З наступного дня і по 9 березня у нього була запланована відпустка.

Вона закінчилася, але публічний службовець так і не повернувся до України. На рішення залишитися за кордоном не вплинув і заклик президента Володимира Зеленського. 14 лютого 2022 року глава держави звернувся до "всіх представників держави", закликавши повернутися впродовж 24 годин до України.

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Юрій Буглак – член Центральної виборчої комісії (ЦВК) із 2019 року, колишній головний юридичний радник кондитерської корпорації "Roshen", ексдепутат Верховної Ради від партії "Блок Петра Порошенка".

Живучи за кордоном, член ЦВК Юрій Буглак восени 2022 року двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України – "на оздоровлення", та "для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини". І отримав цю допомогу – загалом у розмірі 230 тисяч гривень.

Як член ЦВК, Буглак мав "вести особистий прийом громадян". У відповідь на інформаційний запит "Схем" у ЦВК повідомили, що згідно з журналом обліку у 2021-2023 році він цього не робив.

Перебуваючи за межами України Буглак приєднувався до онлайн засідань Центральної виборчої комісії протягом 2022-го року і до березня 2023 року. Вони проводилися у середньому кілька разів на місяць. До прикладу, в березні 2022 року ЦВК засідала один раз 19 хвилин, а у квітні два – 23 і 7 хвилин.

Востаннє на онлайн засідання ЦВК Юрій Буглак увімкнувся у лютому 2023 року, зустріч тривала 13 хвилин.

"Схеми" зв’язалися із Юрієм Буглаком телефоном.

"Я працював, працюю, і буду працювати на свою державу. Ніяких порушень із мого боку, з боку моїй організації не відбувалося. Все, що було, все було на законних підставах. І виїзд, і робота, і знаходження десь там, де ви мене шукаєте", – заявив член ЦВК.

Буглак відмовився відповісти де саме він перебуває зараз: "Я вам не відповім це питання. Ви журналіст-розслідувач і маєте змогу встановити моє місцезнаходження".

Як з’ясували "Схеми", родина посадовця живе у передмісті Маямі, у штаті Флорида (США).

Конкретне місце проживання журналісти встановили із соціальних мереж дружини Юрія Буглака та матері його дитини ― Тетяни Ртищевої. У своєму профайлі LinkedIn вона вказує, що з січня 2022 року живе у Голлівуді, штат Флорида – це містечко поруч з Маямі на узбережжі Атлантичного океану.

Тетяна – учасниця групи "Живем в Майами, говорим по-русски" у Facebook. Там вона опублікувала світлину, завдяки якій журналістам вдалося вирахувати локацію, де вона була зроблена.

Це житловий комплекс The Wave, розташований у місті Голлівуд штату Флорида.

Комплекс розташований прямо на узбережжі Атлантичного океану. Там є басейни, спа, фітнес-центр та свій вихід до пляжу.

ЖК The Wave у Голлівуді, у якому ймовірно живе член ЦВК Юрій Буглак із родиною

"Схеми" запитали у Буглака, чому він не дослухався до заклику президента України, який той адресував усім представникам держави, повернутись в Україну.

"У кожної людини в певний момент є індивідуальна ситуація, яка стосується її життя, здоров'я, її сім'ї, і так далі", – відповів Буглак. І додав, що на його думку заклик президента не поширювався на членів ЦВК.

Пряма мова: "Я не олігарх, і не депутат.

Тим паче, що в організації, де я працюю, є взагалі унікальна особливість, – вона одна з перших у країні ухвалила рішення, що може працювати в онлайн-режимі.

Скажіть, хіба є різниця перебувати, наприклад, в місті Ужгород або в місті Івано-Франківськ, або в місті Вінниця, чи в якомусь закордонному місті, працювати і отримати зарплату? В чому різниця? В місті Кошице і місті Ужгород. В чому різниця для державного посадовця, якщо він має право працювати дистанційно".

Деталі: Голова ЦВК Олег Діденко у коментарі "Схемам" сказав, що з юридичної точки зору у нього не було підстав внести подання на звільнення Буглака з посади.

Моральний бік питання прокоментував так: "З морального боку тут може бути багато питань. Але мені не правильно коментувати дії колег, я такий самий член ЦВК, як і інші. Коли мене головою обирають ― я маю певні додаткові адміністративні та організаційні функції, але вони не є безпосередньо моїми підлеглими в прямому сенсі цього слова. Я їх не приймаю на роботу і не звільняю".

В Україні Буглак має під Києвом 4 земельних ділянки загальною площею майже 50 соток. Володіє двома будинками – на 390 і 85 квадратів – у Вишгороді та селі Хотянівка Вишгородського району. А також двома квартирами – у центрі Києва та на Подолі. Ще дві квартири в столиці має його дружина. Дані про це обліковуються у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

В останній, публічно доступній декларації за 2018 рік посадовець задекларував позашляховики Land Rover Discovery Sport 2017 року та Land Rover Freelander 2013 року, а також колекцію дорогих годинників: Rotap Maranello з рожевого золота, Breguet – із жовтого, Chopard з білого та Marius Lacroix – з титановим корпусом, а також смарт годинник Louis Vuitton. Тоді Буглак декларував, що має готівкою 990 тисяч доларів, 725 тисяч гривень та 120 тисяч євро.

Хоча під час воєнного стану немає виборів – ЦВК все одно працює, бо це постійно діючий орган, – каже голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська. Члени ЦВК зокрема пропонують проєкти законів, за якими відбудуться вибори після війни.