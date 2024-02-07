У Міноборони чекають нових можливостей від створення Сил безпілотних систем 

У Міністерстві оборони України сподіваються, що створення Сил безпілотних систем сприятиме розвитку підрозділів дронарів, їхній обізнаності та вправності.

Джерело: перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк

Пряма мова: "Створення Сил безпілотних систем як самостійного роду військ у складі Збройних Сил України – підтвердження того, що ми розуміємо важливість цих технологій. І готові належним чином використати всі переваги безпілотних засобів.

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Нові організаційні можливості дадуть змогу не лише створити спеціальні штатні посади для роботи з дронами. Це будуть нові підрозділи, а також система накопичення, оцінки, обміну досвідом та підготовки застосування безпілотників.

Важливо також, що відкриваються можливості для повноцінного масштабування виробництва дронів та спрямування їх у війська.

Україна має не лише технології, але й значні перспективи реалізувати власні задачі на полі бою саме завдяки залученню безпілотних технологій".

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Деталі: 6 лютого президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів створити Сили безпілотних систем у складі Збройних сил України.

Павлюк зазначив, що використання безпілотних систем як засобів розвідки та ураження противника на землі, у повітрі та на морі – "справжня революція у веденні бойових дій".

Заступник міністра оборони нагадав, що безпілотники довели свою ефективність та важливість у війні, адже Сили оборони завдяки дронам вже завдали критичних втрат ворожому флоту і нищили техніку противника у значних обсягах.