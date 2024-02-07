Боррель оглянув частину виробництва "Армії дронів" в Україні

Жозеп Боррель в Україні відвідав одне з підприємств, де виробляють дрони, фото з його X (Twitter)

Високому представнику Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю під час його візиту в Україну показали, як виробляють дрони для державної програми "Армія дронів".

Джерело: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, яку цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Дивовижна українська "Армія дронів" допомагає захищати країну. Я велика шанувальниця творчого таланту та винахідливості українців".

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Деталі: До свого повідомлення посол додала фотографії з Боррелем з місця, де виробляють апарати для "Армії дронів".

"Було справді дивовижним стати свідками з Жозепом Боррелем виробництва цих безпілотників", – додала вона.

X (Twitter)

Боррель заявив, що Україна має потенціал, щоб стати технологічною державою.

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Високий представник ЄС відвідав виробництво дронів в Україн X (Twitter)

Цьому передувало: 6 лютого президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Сили безпілотних систем у складі ЗСУ.

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