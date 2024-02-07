Боррель оглянув частину виробництва "Армії дронів" в Україні
Високому представнику Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю під час його візиту в Україну показали, як виробляють дрони для державної програми "Армія дронів".
Джерело: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, яку цитує "Європейська правда"
Пряма мова: "Дивовижна українська "Армія дронів" допомагає захищати країну. Я велика шанувальниця творчого таланту та винахідливості українців".
Деталі: До свого повідомлення посол додала фотографії з Боррелем з місця, де виробляють апарати для "Армії дронів".
"Було справді дивовижним стати свідками з Жозепом Боррелем виробництва цих безпілотників", – додала вона.
Боррель заявив, що Україна має потенціал, щоб стати технологічною державою.
Цьому передувало: 6 лютого президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Сили безпілотних систем у складі ЗСУ.
Передісторія:
- Жозеп Боррель 6 лютого прибув до Києва з четвертим від початку повномасштабного вторгнення РФ візитом. Візит дводенний.
- 7 лютого Боррелю довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.