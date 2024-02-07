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Боррель оглянув частину виробництва "Армії дронів" в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 7 лютого 2024, 14:27
Боррель оглянув частину виробництва Армії дронів в Україні
Жозеп Боррель в Україні відвідав одне з підприємств, де виробляють дрони, фото з його X (Twitter)

Високому представнику Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю під час його візиту в Україну показали, як виробляють дрони для державної програми "Армія дронів".

Джерело: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, яку цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Дивовижна українська "Армія дронів" допомагає захищати країну. Я велика шанувальниця творчого таланту та винахідливості українців".

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Деталі: До свого повідомлення посол додала фотографії з Боррелем з місця, де виробляють апарати для "Армії дронів".

"Було справді дивовижним стати свідками з Жозепом Боррелем виробництва цих безпілотників", – додала вона.

Приватне підприємство виробляє 1500 маленьких дронів на день
X (Twitter) 

Боррель заявив, що Україна має потенціал, щоб стати технологічною державою.

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Високий представник ЄС відвідав виробництво дронів в Україн
Високий представник ЄС відвідав виробництво дронів в Україн
X (Twitter) 

Цьому передувало: 6 лютого президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Сили безпілотних систем у складі ЗСУ.

Передісторія: 

  • Жозеп Боррель 6 лютого прибув до Києва з четвертим від початку повномасштабного вторгнення РФ візитом. Візит дводенний. 
  • 7 лютого Боррелю довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.

Теми: безпілотникивиробництвозброя
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