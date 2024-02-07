Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Іспанські фермери протестують другий день поспіль

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 7 лютого 2024, 18:20
Іспанські фермери протестують другий день поспіль
Протест фермерів неподалік від Барселони. Фото: Getty Images

По всій території Іспанії другий день поспіль проводят акції протесту фермери. Таким чином вони намагаються привернути увагу до своїх проблем.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: У середу іспанські фермери продовжили акції по всій території країни. У другій половині дня у вівторок рух був заблокований на близько 15 дорогах національного значення. Велика колона тракторів рушила у центр Барселони. 

Реклама:

У східному місті Кастельон фермери заблокували головний в’їзд до порту своїми тракторами і підпалили барикаду з шин, а також влаштували поруч сидячий протест. Правоохоронці втрутилися і по одному відвели протестувальників з дороги, обійшлося без сутичок. 

 
Фото: Antonio Pradas

Аграрії таким чином висловлюють невдоволення зростанням вартості виробництва, бюрократичними труднощами та потребою конкурувати з дешевшою продукцією. 

Серед іншого, фермери нарікають на те, що нові правила за "зеленим" законодавством ЄС роблять їхню продукцію дорожчою у виробництві, аніж імпортна з третіх країн. 

ВІДЕО ДНЯ
Фото: Antonio Pradas
Фото: Antonio Pradas

Протест триває вже другий день.

На тлі невдоволення аграріїв уряд Іспанії вже пообіцяв додаткові 269 млн євро субсидій, які зможуть отримати близько 140 тисяч представників галузі. 

У вівторок президентка Єврокомісії оголосила, що відкличе суперечливий законопроєкт, який мав на меті скоротити використання хімічних пестицидів у сільському господарстві.

Як відомо, фермерські протести тривають і в багатьох інших країнах Європи, найгучнішими досі були протести французьких аграріїв. 

Теми: Іспаніямітингисільське господарство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Іспанія
Іспанські фермери вийшли на протест та перекрили рух на трасах
Прем’єр Іспанії ледь не провалив важливе голосування в парламенті через каталонських союзників
Україна отримає від Іспанії 2 медичні бронемашини
Останні новини
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
22:57
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: