Іспанські фермери протестують другий день поспіль
По всій території Іспанії другий день поспіль проводят акції протесту фермери. Таким чином вони намагаються привернути увагу до своїх проблем.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: У середу іспанські фермери продовжили акції по всій території країни. У другій половині дня у вівторок рух був заблокований на близько 15 дорогах національного значення. Велика колона тракторів рушила у центр Барселони.
У східному місті Кастельон фермери заблокували головний в’їзд до порту своїми тракторами і підпалили барикаду з шин, а також влаштували поруч сидячий протест. Правоохоронці втрутилися і по одному відвели протестувальників з дороги, обійшлося без сутичок.
Аграрії таким чином висловлюють невдоволення зростанням вартості виробництва, бюрократичними труднощами та потребою конкурувати з дешевшою продукцією.
Серед іншого, фермери нарікають на те, що нові правила за "зеленим" законодавством ЄС роблять їхню продукцію дорожчою у виробництві, аніж імпортна з третіх країн.
Протест триває вже другий день.
На тлі невдоволення аграріїв уряд Іспанії вже пообіцяв додаткові 269 млн євро субсидій, які зможуть отримати близько 140 тисяч представників галузі.
У вівторок президентка Єврокомісії оголосила, що відкличе суперечливий законопроєкт, який мав на меті скоротити використання хімічних пестицидів у сільському господарстві.
Як відомо, фермерські протести тривають і в багатьох інших країнах Європи, найгучнішими досі були протести французьких аграріїв.