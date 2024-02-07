На Дніпропетровщині посадовицю підозрюють у розкраданні 5 мільйонів на укриттях для школярів
У Дніпропетровській області виконуючій обов’язки начальника відділу освіти однієї із міськрад області та власнику товариства-підрядника повідомили про підозру через розкрадання 5,4 млн грн на закупівлі укриттів для школярів.
Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура, обласна поліція
Деталі: Правоохоронці встановили, що у 2023 році відділ освіти однієї з міськрад області проводив тендер з закупівлі модульних укриттів для шкіл. З підприємством-переможцем, єдиним учасником конкурсу, уклали договори на їх поставку.
Проте вартість поставлених укриттів є значно вищою за ринкову, вони не відповідають встановленим вимогам та надійшли у неповній комплектації.
До злочинної схеми чиновниця залучила знайомого – мешканця Дніпра. Він підшукав підконтрольне ТОВ, якому підозрювана забезпечила перемогу у тендері.
Дослівно поліція: "Внаслідок таких дій місцевому бюджету було завдано збитків на суму 5,4 млн гривень".