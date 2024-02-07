Зеленський попросив Борреля надати Україні більше ППО, дронів і боєприпасів
Президент Володимир Зеленський попросив главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля, щоб Євросоюз надав Україні додаткові системи протиповітряної оборони, БПЛА і боєприпаси.
Джерело: Боррель у Twitter (Х), пише "Європейська правда"
Деталі: "Маю честь знову бути прийнятим президентом Зеленським. Він попросив надати додаткові боєприпаси, безпілотники та системи протиповітряної оборони", – розповів Боррель.
Він сказав, що його ключовим пріоритетом є мобілізація додаткової військової техніки ЄС.
"Ми повинні зробити більше і ми повинні зробити це швидше", – зазначив Боррель.
Honoured to be received again by President @ZelenskyyUa.
He asked for additional ammunition, drones and air defence systems.
Mobilising additional EU military equipment for #Ukraine is my top priority.
We must do more and we must do it faster. pic.twitter.com/NY2Loo4zD5— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо: Перебуваючи з візитом в Україні, Боррель висловив захоплення українськими здібностями у виробництві БПЛА і сказав, що допомога у дронах Україні не потрібна.
Боррель перебуває з дводенним візитом у Києві, де він торкнувся тем потреби політичної єдності, реалізації реформ та необхідності ефективної роботи демократичних механізмів.
У середу Боррелю довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.
Боррель розраховує, що ЄС надасть Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року.