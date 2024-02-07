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Зеленський попросив Борреля надати Україні більше ППО, дронів і боєприпасів

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 7 лютого 2024, 19:06
Зеленський попросив Борреля надати Україні більше ППО, дронів і боєприпасів
Зустріч Зеленського і Борреля 7 лютого. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський попросив главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля, щоб Євросоюз надав Україні додаткові системи протиповітряної оборони, БПЛА і боєприпаси.

Джерело: Боррель у Twitter (Х), пише "Європейська правда"

Деталі: "Маю честь знову бути прийнятим президентом Зеленським. Він попросив надати додаткові боєприпаси, безпілотники та системи протиповітряної оборони", – розповів Боррель. 

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Він сказав, що його ключовим пріоритетом є мобілізація додаткової військової техніки ЄС.

"Ми повинні зробити більше і ми повинні зробити це швидше", – зазначив Боррель.

Нагадаємо: Перебуваючи з візитом в Україні, Боррель висловив захоплення українськими здібностями у виробництві БПЛА і сказав, що допомога у дронах Україні не потрібна.

Боррель перебуває з дводенним візитом у Києві, де він торкнувся тем потреби політичної єдності, реалізації реформ та необхідності ефективної роботи демократичних механізмів.

У середу Боррелю довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.

Боррель розраховує, що ЄС надасть Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

Теми: ЗеленськийЄСзброя
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