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Боррель привітав Україну: У дронах вам не потрібна допомога

Євген КізіловСереда, 7 лютого 2024, 17:51
Боррель привітав Україну: У дронах вам не потрібна допомога
Жозеп Боррель під час візиту в Україну. Фото: Getty Images

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив захоплення українськими здібностями у виробництві БПЛА.

Джерело: Боррель на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У дронах вам не потрібна допомога. Я відвідав деякі з ваших заводів з виробництва дронів і був дуже здивований здатністю ваших інженерів створити дрони високої якості у великих кількостях. І наприкінці війни Україна опиниться на передньому краї нового прийому ведення війни. Це справді приголомшливо. І я думаю, що це потрібно дуже враховувати, як країна може з нічого за один рік мати таку виробничу потужність досконалих і ефективних дронів. Я маю привітати вас із цим".

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Деталі: Відповідаючи на запитання, чи є загроза з боку Росії на сьогодні серйознішою, ніж два роки тому, Боррель відповів наступне: "Два роки тому у нас була 40-відсоткова залежність від російського газу. Це багато. Наразі ця залежність дорівнює нулю".

За його словами, зараз люди в Європі прекрасно розуміють, що Росія становить загрозу для них, а не лише для України.

Нагадаємо: Жозепу Боррелю під час його візиту в Україну показали, як виробляють безпілотникі для державної програми "Армія дронів".

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Цьому передувало: 6 лютого президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Сили безпілотних систем у складі ЗСУ.

Передісторія: 

  • Жозеп Боррель 6 лютого прибув до Києва з четвертим від початку повномасштабного вторгнення РФ візитом. Візит дводенний. 
  • 7 лютого Боррелю довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.

Теми: ЄСУкраїнабезпілотники
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