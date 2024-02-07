Боррель привітав Україну: У дронах вам не потрібна допомога

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив захоплення українськими здібностями у виробництві БПЛА.

Джерело: Боррель на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У дронах вам не потрібна допомога. Я відвідав деякі з ваших заводів з виробництва дронів і був дуже здивований здатністю ваших інженерів створити дрони високої якості у великих кількостях. І наприкінці війни Україна опиниться на передньому краї нового прийому ведення війни. Це справді приголомшливо. І я думаю, що це потрібно дуже враховувати, як країна може з нічого за один рік мати таку виробничу потужність досконалих і ефективних дронів. Я маю привітати вас із цим".

Реклама:

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи є загроза з боку Росії на сьогодні серйознішою, ніж два роки тому, Боррель відповів наступне: "Два роки тому у нас була 40-відсоткова залежність від російського газу. Це багато. Наразі ця залежність дорівнює нулю".

За його словами, зараз люди в Європі прекрасно розуміють, що Росія становить загрозу для них, а не лише для України.

Нагадаємо: Жозепу Боррелю під час його візиту в Україну показали, як виробляють безпілотникі для державної програми "Армія дронів".

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: 6 лютого президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Сили безпілотних систем у складі ЗСУ.

Передісторія: