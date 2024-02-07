Бойовики ''ДНР'' засудили 33 українських військових на терміни від 27 до 29 років

Підконтрольний Росії "Верховний суд ДНР" позбавив волі 33 українських військових із 36-ї бригади морської піхоти ВМС України та 17-ї танкової бригади ЗСУ терміном від 27 до 29 років у колонії суворого режиму.

Джерело: Радіо Свобода, Генпрокуратура РФ, Слідчий комітет РФ

Деталі: Російська сторона стверджує, що фігурантів справи визнали винними за статтями про жорстоке поводження з цивільним населенням, вбивство, замах на вбивство та навмисне пошкодження чужого майна.

Реклама:

Начебто з 24 лютого по 10 березня 2022 року українські військові обстріляли житлові будинки в населених пунктах Сартана, Саханка, Талаківка, Старий Крим, Заїченко та Дзержинське в Донецькій області. Через що загинув місцевий житель та постраждала жінка.

У Слідчому комітеті РФ назвали прізвища частини засуджених.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ