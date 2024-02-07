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Бойовики ''ДНР'' засудили 33 українських військових на терміни від 27 до 29 років

Тетяна ОлійникСереда, 7 лютого 2024, 20:58
Бойовики ''ДНР'' засудили 33 українських військових на терміни від 27 до 29 років
Фото російської прокуратури

Підконтрольний Росії "Верховний суд ДНР" позбавив волі 33 українських військових із 36-ї бригади морської піхоти ВМС України та 17-ї танкової бригади ЗСУ терміном від 27 до 29 років у колонії суворого режиму.

Джерело: Радіо Свобода, Генпрокуратура РФ, Слідчий комітет РФ 

Деталі: Російська сторона стверджує, що фігурантів справи визнали винними за статтями про жорстоке поводження з цивільним населенням, вбивство, замах на вбивство та навмисне пошкодження чужого майна.

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Начебто з 24 лютого по 10 березня 2022 року українські військові обстріляли житлові будинки в населених пунктах Сартана, Саханка, Талаківка, Старий Крим, Заїченко та Дзержинське в Донецькій області. Через що загинув місцевий житель та постраждала жінка.

У Слідчому комітеті РФ назвали прізвища частини засуджених.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Так званий суд терористичної організації "ДНР" 16 серпня 2023 року засудив до 24 років ув'язнення двох полонених азовців Павла Артеменка та Антона Романюка, а тероборонівця Віталія Міненка − до 21 року колонії. 

Теми: Росіясудв'язниця
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