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Бойовики "ДНР" засудили двох азовців до 24 років колонії, а тероборонівця − до 21 року

Ірина БалачукСереда, 16 серпня 2023, 23:37
Бойовики ДНР засудили двох азовців до 24 років колонії, а тероборонівця − до 21 року
Полонені Артеменко і Романюк. Фото theins.ru

Так званий суд терористичної організації "ДНР" 16 серпня засудив до 24 років ув'язнення двох полонених азовців Павла Артеменка та Антона Романюка, а тероборонівця Віталія Міненка − до 21 року колонії. 

Джерело: Головна військова прокуратура Росії

Дослівно російська прокуратура: "Суд погодився з позицією державного обвинувача − представника військової прокуратури Об'єднаного угруповання військ і засудив Артеменка і Романюка до 24 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму кожного".

Деталі: Полонених звинувачують у нібито обстрілі з міномета житлових будинків під час відступу наприкінці лютого − початку березня 2022 року.

Повідомляється, що під час обстрілу люди не постраждали, але було зруйновано 5 житлових будинків.

Також російська прокуратура повідомила, що цей самий суд засудив до 21 року у виправній колонії суворого режиму військового тероборони ЗСУ Віталія Міненка нібито за вбивство мирного жителя в Маріуполі 30 березня 2022 року.

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Теми: Азов ДНРполоненів'язниця
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