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Зеленський озвучив головні військові завдання України на рік

Євген КізіловСереда, 7 лютого 2024, 21:56
Зеленський озвучив головні військові завдання України на рік
Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський планує в 2024 році посилити повітряний щит України, збільшити її далекобійні можливості та завдати Росії "максимальних системних втрат".

Джерело: Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні до українців, яке транслюють його соцмережі

Пряма мова: "Наше завдання цього року не лише максимально посилити наш повітряний щит та далекобійні можливості України, але і завдати Росії максимальних системних втрат".

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Деталі: За його словами, зокрема йдеться про заморожені російські активи. Він наголосив, що Україна "максимально енергійно" працює з партнерами, щоб рішення щодо російських активів було ухвалене якнайшвидше.

Зеленський повідомив, що у середу тему конфіскації активів РФ обговорив з високим представником Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепом Боррелем. Президент погоджується, що в цьому питанні потрібне "уніфіковане і сильне" рішення, сповнене поваги до міжнародного права і зневаги до держави-терориста.

Пряма мова: "Усе має бути конфісковано та працювати на захист від терору. Це справедливо – відповідати терористу, справедливо - знищувати терористів і справедливо - змусити державу-терориста платити за те, що вона робить".

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Деталі: Також Зеленський згадав про масований ракетний удар, якого РФ завдала по Києву 7 лютого. "Ми відповімо Росії на кожну ракету, кожен шахед", - пообіцяв він.

Що передувало: Внаслідок ракетного удару по Києву зранку 7 лютого загинули щонайменше 4 людей та 38 дістали поранення.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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